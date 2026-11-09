TP.HCM mời gọi doanh nghiệp tỉnh Aichi mở rộng đầu tư sản xuất, chế tạo

Đoàn làm việc của TP.HCM tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi năm 2026 - Ảnh: ITPC

Ngày 9-11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi năm 2026 diễn ra tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), với sự tham dự của hơn 180 đại biểu, đại diện chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Ban tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Aichi tổ chức, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương.

Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ ba tại TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết Nhật Bản tiếp tục là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của thành phố.

Tính đến ngày 31-8-2026, Nhật Bản đứng thứ ba trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại TP.HCM, với 2.346 dự án và tổng vốn đăng ký khoảng 15,36 tỉ USD.

Theo ông Bảy, sau 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác, TP.HCM và tỉnh Aichi đã mở rộng kết nối từ giao lưu văn hóa, du lịch đến công nghiệp và công nghệ.

Hội nghị năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên hai địa phương kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư với triển lãm, tạo cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu môi trường đầu tư, giới thiệu dự án và tìm kiếm đối tác.

Giới thiệu về tiềm năng của thành phố, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, TP.HCM thu hút hơn 19,1 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ.

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước, thành phố có lợi thế kết nối các trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghiệp và hệ thống cảng biển.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP.HCM - Aichi năm 2026 được tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi - Ảnh: ITPC

Thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, AI và công nghiệp hỗ trợ

Tại hội nghị, TP.HCM giới thiệu các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Aichi trong sản xuất chế tạo, công nghệ cao, logistics, năng lượng xanh và du lịch.

Các đại diện JETRO Nagoya, Becamex IDC, Saigontourist Group, Kyoei, FPT Automotive và Catex cũng chia sẻ về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, kết nối chuỗi sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công nghiệp.

Bên cạnh cơ hội đầu tư, các bên trao đổi về chính sách đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng AI nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hai địa phương.

Thống đốc tỉnh Aichi Omura Hideaki đánh giá TP.HCM là điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp Aichi tại Việt Nam nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế, nguồn lao động trẻ và thị trường nội địa tiếp tục mở rộng.

Ông khẳng định tỉnh Aichi sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu kinh tế và phát triển quan hệ hợp tác với TP.HCM.

Về phía thành phố, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy khẳng định chính quyền sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Aichi trong quá trình tìm hiểu, xúc tiến và triển khai dự án.

Thành phố cũng giao ITPC làm đầu mối theo dõi, kết nối và thúc đẩy các cơ hội hợp tác sau hội nghị, hướng tới chuyển những trao đổi giữa hai bên thành các dự án đầu tư cụ thể.