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Việt Nam 'bắt tay' Nhật Bản thúc đẩy mở cửa thị trường bưởi, nho và nhiều nông sản

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata thống nhất thúc đẩy mở cửa thị trường bưởi, nho và nhiều mặt hàng nông sản.

Việt Nam 'bắt tay' Nhật Bản mở cửa cho trái bưởi và nho - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Ngày 7-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong chuyến công tác tại Nhật Bản, hôm qua Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata về các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Takebe Arata đề nghị hai bên đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản như bưởi, nho, đào, chanh leo.

Đồng thời đề xuất mở cửa thị trường cá nóc, thịt lợn, thịt bò và thịt gà. 

Phía Nhật Bản cũng kiến nghị rút ngắn thời gian xem xét hồ sơ đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2025-2030, được ký kết tháng 9-2025.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ công nghệ, giải pháp phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, quản lý.

Ông Hùng đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác về giống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, chế biến, nâng cao chất lượng nông sản và phát triển chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản bền vững.

Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ, tham gia phát triển chuỗi giá trị nông sản tại Việt Nam.

Việt Nam 'bắt tay' Nhật Bản mở cửa cho trái bưởi và nho - Ảnh 2.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất thúc đẩy mở cửa thị trường bưởi, nho và nhiều mặt hàng nông sản - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Về mở cửa thị trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhất trí xem xét các đề nghị của Nhật Bản đối với cá nóc, thịt lợn, thịt bò và thịt gà theo nguyên tắc lần lượt từng cặp sản phẩm.

Trước mắt, hai bên ưu tiên hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường đối với bưởi Việt Nam và nho Nhật Bản, phấn đấu đưa các sản phẩm vào thị trường của nhau ngay trong mùa vụ năm 2027.

Sau đó hai bên tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường đối với chanh leo của Việt Nam, đào của Nhật Bản, thức ăn cho thú cảnh có thành phần thịt gia cầm của Việt Nam và cá nóc của Nhật Bản.

Liên quan đến đăng ký doanh nghiệp Nhật Bản xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam, ông Hùng cho biết sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xem xét hồ sơ, đồng thời đề nghị phía Nhật Bản phối hợp chặt chẽ trong quá trình trao đổi chuyên môn.

Ở cấp độ đa phương, ông Hùng đề nghị Nhật Bản tham gia với tư cách Đối tác đồng sáng lập Đối tác chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT), nhằm phát huy thế mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm bền vững.

Việt Nam - Nhật Bản sẽ mở cửa thị trường trái bưởi và nho trong năm nay - Ảnh 4.Nuôi cá rô phi chế biến sashimi xuất khẩu sang Nhật năm 2026

Từ tháng 2 đến nay, công ty của người đàn ông ở miền Tây đều đặn có lô hàng phi lê cá rô phi đạt chuẩn xuất sang Nhật để làm sashimi.

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    Chủ đề: trái bưởi trái nho bưởi Việt Nam Nhật Bản xuất khẩu bưởi

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