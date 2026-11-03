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Nhật Bản tìm đến cá tra Việt Nam để thay thế cá minh thái Alaska

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Giá nguyên liệu sản xuất chả cá tại Nhật Bản tăng gấp đôi trong 3-4 năm qua do nguồn cung khan hiếm. Cá tra Việt Nam đang được xem là lựa chọn thay thế tiềm năng nhờ sản lượng lớn.

Nhật Bản tìm đến cá tra Việt Nam để thay thế cá minh thái Alaska - Ảnh 1.

Một số loại chả cá của Nhật Bản - Ảnh: JIJI

Theo báo Japan Times, cá tra nuôi tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản như một nguồn nguyên liệu thay thế để sản xuất surimi, loại thịt cá xay nhuyễn được sử dụng làm thanh cua và nhiều loại chả cá truyền thống của Nhật Bản.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh các doanh nghiệp chế biến thủy sản Nhật Bản chịu áp lực từ giá nguyên liệu tăng cao, đặc biệt khi mùa đông, thời điểm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chả cá tăng mạnh, đang đến gần.

Nhật Bản hiện tiêu thụ hơn 200.000 tấn surimi (thịt cá xay) mỗi năm, với nguyên liệu chủ yếu là cá minh thái Alaska. Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt tại Hokkaido và nhiều khu vực khác sụt giảm khiến nước này ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ và các thị trường khác.

Theo một hiệp hội ngành hàng có sự tham gia của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Nhật Bản, cá minh thái Alaska đánh bắt tại biển Bering có xu hướng giảm kích thước trong những năm gần đây. Sản lượng surimi vì vậy cũng giảm, đẩy giá nguyên liệu tăng gấp đôi trong vòng 3-4 năm qua.

Ngoài cá minh thái Alaska, Nhật Bản còn sử dụng một số loài cá đánh bắt tại Đông Nam Á để sản xuất surimi. Tuy nhiên, giá nhiên liệu tăng mạnh do bất ổn tại Trung Đông khiến nhiều ngư dân không thể ra khơi, tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, cá tra Việt Nam nổi lên như một lựa chọn thay thế nhờ nguồn cung dồi dào, thịt trắng và vị nhẹ.

Trả lời báo Japan Times, một công ty thương mại Nhật Bản chuyên kinh doanh nguyên liệu thực phẩm đang hợp tác với một doanh nghiệp thủy sản Việt Nam để phát triển cá tra thành nguyên liệu sản xuất surimi.

Đại diện công ty này cho biết Việt Nam sản xuất hơn 1,6 triệu tấn cá tra mỗi năm, tạo điều kiện để loại cá này làm nguyên liệu thay thế cho nguồn cầu từ Nhật Bản.

Doanh nghiệp cũng bày tỏ sự tự tin về chất lượng surimi sản xuất từ cá tra, đồng thời kỳ vọng có thể cung ứng vài ngàn tấn mỗi năm cho thị trường Nhật Bản trong tương lai.

Cá tra Việt Nam hiện được xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và nhiều thị trường khác. Theo doanh nghiệp Nhật Bản, loại cá này theo đó có thể sớm trở thành nguyên liệu thay thế khả thi về mặt thương mại cho cá minh thái Alaska.

Cùng lúc đó, trước tình trạng nguồn cung surimi suy giảm và chi phí tăng cao, các doanh nghiệp chế biến thủy sản Nhật Bản đã phải giảm kích thước sản phẩm, đồng thời tìm cách sử dụng những loài cá ít được ưa chuộng để sản xuất surimi. Tuy nhiên, các giải pháp này vẫn chưa tạo ra nguồn cung đủ lớn.

Nhật Bản tìm đến cá tra Việt Nam để thay thế cá minh thái Alaska - Ảnh 2.Giá cả đầu ngày: Tiểu thương chỉ cách phân biệt nho Ninh Thuận và nho Trung Quốc, giá cá tra nhích lên

Nho đỏ Trung Quốc bán tại TP.HCM giá 80.000 - 90.000 đồng/kg, thấp hơn nho Ninh Thuận; trong khi giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tăng lên 35.000 - 37.000 đồng/kg, giúp người nuôi có lãi khá.

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: chả cá cá tra Xuất khẩu Việt Nam Nhật bản

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