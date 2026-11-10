Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các ngân hàng và tập đoàn lớn Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC Group) - Ảnh: TTXVN

Ngày 9-11, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo 6 tập đoàn, định chế tài chính lớn của Nhật Bản.

Thu hút nguồn vốn trung, dài hạn

Tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC Group), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị SMBC phát triển các chương trình huy động, thu xếp vốn trung, dài hạn cho Việt Nam, nhất là trong hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh.



Về phần mình, ông Nakashima cho biết Việt Nam là thị trường chiến lược quan trọng của SMBC tại châu Á.

Tập đoàn đã thu xếp, kết nối trên 20 tỉ USD vốn quốc tế cho Việt Nam. SMBC còn đưa doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến với Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Theo ông, quan hệ đối tác chiến lược với VPBank là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của tập đoàn.

Ông Nakashima đánh giá cao nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là bước đột phá. SMBC sẽ tiếp tục thúc đẩy tài chính xanh, thị trường vốn và hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. SMBC mong muốn trở thành cầu nối lâu dài về nguồn vốn, doanh nghiệp, tri thức giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích SMBC chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình và giải pháp tài chính tiên tiến. Thêm vào đó, thúc đẩy hợp tác giữa các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế với doanh nghiệp, chủ đầu tư Việt Nam nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng nguồn lực xã hội.

Bên cạnh quy mô vốn huy động, còn cần tăng chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm nguồn vốn được phân bổ vào những dự án khả thi, tạo ra giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiểm soát tốt rủi ro và bảo đảm an toàn tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn SMBC tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức tài chính Việt Nam nâng cao năng lực tiếp cận thị trường vốn quốc tế; thúc đẩy tài trợ thương mại, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho - Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Mizuho tại Việt Nam; ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược 15 năm giữa Mizuho và Vietcombank là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa định chế tài chính Nhật Bản và ngân hàng Việt Nam.

Ông Kato cho biết Mizuho là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Ngân hàng luôn hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hỗ trợ đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường tài chính quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tiềm năng hợp tác còn lớn hơn nhiều. Trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng cao và phát triển bền vững, Việt Nam đang cần nguồn vốn lớn, chất lượng cao và khuyến khích các ngân hàng đầu tư, hợp tác.

Do đó, hai bên cần mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ về dịch vụ tài chính mà cả trong tiếp cận nguồn vốn, đối tác, cơ hội đầu tư, thương mại với Nhật Bản và các thị trường khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SBI Holdings - Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SBI Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn SBI từng bước chuyển từ vai trò nhà đầu tư tài chính sang đối tác phát triển hệ sinh thái kinh doanh đa ngành.

Về phần mình, ông Kitao cho biết SBI hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, từ đầu tư, huy động vốn, quản lý tài sản đến thanh toán và dịch vụ tài chính số. Tập đoàn dự kiến ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Sun Group, hướng tới nghiên cứu, thành lập liên doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực của SBI Holdings trong các hoạt động tại Việt Nam ở các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản, tài chính tiêu dùng, công nghệ chuyển đổi số.

Với hợp tác giữa SBI và Tập đoàn Sun Group, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá bước đi này có thể trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn lực tài chính trung, dài hạn cho hạ tầng chiến lược, năng lượng, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Việt Nam sẽ phát triển thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn, hội nhập quốc tế và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam cũng tạo điều kiện để các tổ chức tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, lâu dài trong nước.

Phát triển điện sạch, điện sinh khối tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz - Ảnh: TTXVN

Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz, nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để tập đoàn đầu tư hiệu quả.



Thời gian tới, Sojitz định hướng hình thành các cụm kinh doanh tích hợp. Tập đoàn cũng tìm kiếm cơ hội mới trong hạ tầng công nghiệp, năng lượng sạch và tiêu dùng thông qua hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Sojitz tập trung vào bốn ưu tiên: phát triển điện lực và năng lượng sạch; chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và vật liệu tiên tiến; trung tâm dữ liệu và hạ tầng số; củng cố các dự án hiện hữu, hình thành cụm kinh doanh tích hợp.

Nhà lãnh đạo Việt Nam mong muốn hai bên đưa hợp tác sang giai đoạn mới, từ các dự án riêng lẻ sang các cụm kinh doanh tích hợp, tận dụng lợi thế liên kết giữa các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trên cơ sở 40 năm hợp tác, đã đến lúc hai bên xây dựng một chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn hơn. Việt Nam cam kết đồng hành cùng Sojitz để các hoạt động đầu tư kinh doanh đạt hiệu quả, thành công và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Erex - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Erex, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tầm nhìn phát triển năng lượng tái tạo tại Nhật Bản và Đông Nam Á.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản như Erex không chỉ đầu tư từng dự án riêng lẻ, mà trở thành đối tác lâu dài, cùng phát triển một ngành điện sinh khối hiện đại, bền vững và hiệu quả.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Erex chia sẻ mục tiêu phát triển các nhà máy điện sinh khối tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Thông qua việc phát triển điện sinh khối sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp làm nhiên liệu, tập đoàn sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi bền vững sang năng lượng xanh tại Việt Nam; đóng góp vào việc nâng cao thu nhập cho khu vực nông thôn, tạo việc làm trong lĩnh vực vận hành nhà máy điện, thu gom và vận chuyển nhiên liệu.

Tập đoàn mong muốn Chính phủ và Bộ Công Thương hoàn thiện cơ chế phát triển điện sinh khối, phân công đầu mối liên ngành và lộ trình giải quyết các vướng mắc; thúc đẩy hợp tác tín chỉ carbon Việt Nam - Nhật Bản theo cơ chế JCM.

Ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Erex đối với Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tiềm năng hợp tác còn nhiều. Mục tiêu dài hạn phát triển các nhà máy điện sinh khối với tổng công suất hơn 1.000 MW đòi hỏi cả hai bên phải chuẩn bị bài bản về cơ chế, nguồn nguyên liệu, địa điểm và tiến độ.

Với việc nghiên cứu các dự án điện sinh khối, dự án điện rác, Erex cần nghiên cứu một cách bài bản, có lộ trình rõ ràng, gắn với nhu cầu của từng địa phương và quy định của pháp luật Việt Nam.

Đưa hàng Việt vào mạng lưới phân phối toàn cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Motoya Okada, Chủ tịch Tập đoàn AEON - Ảnh: TTXVN Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Motoya Okada, Chủ tịch Tập đoàn AEON, cho biết tập đoàn hiện có 11 công ty thành viên tại Việt Nam và trong năm 2026 đã mở thêm cơ sở thương mại tại một số tỉnh, thành. AEON đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam ổn định và không ngừng cải thiện. Tập đoàn xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên chiến lược hàng đầu trong kế hoạch trung hạn, hướng tới tăng gấp ba quy mô kinh doanh. Hoan nghênh định hướng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị AEON phát triển mô hình bán lẻ hiện đại phù hợp từng địa phương, đầu tư logistics và thương mại điện tử. Ông mong AEON đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, đưa ngày càng nhiều sản phẩm Việt vào hệ thống AEON toàn cầu.