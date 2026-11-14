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Ông Zelensky nêu gợi ý của Mỹ 'đổi Donbass lấy NATO'

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Tổng thống Ukraine khẳng định đã được các thành viên đoàn đàm phán Mỹ hỏi có sẵn sàng từ bỏ Donbass nếu được gia nhập NATO hay không.

Ông Zelensky: Mỹ hỏi Ukraine có rút khỏi Donbass để vào NATO không - Ảnh 1.

Ông Zelensky (giữa) trả lời báo chí cùng hai đặc phái viên Nhà Trắng là ông Steve Witkoff (phải, áo nâu) và ông Jared Kushner (trái) - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa khẳng định các nhà đàm phán Mỹ đã lần đầu đặt vấn đề về khả năng Ukraine rút khỏi vùng Donbass ở miền đông để đổi lấy tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vấn đề NATO kết nạp Ukraine trở lại?

Thông tin được ông Zelensky đưa ra sau vòng đàm phán hòa bình mới nhất với Nga tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE).

"Phía Mỹ đã đặt câu hỏi: 'Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Khi đó Ukraine có rút khỏi Donbass không?'. Đây là lần đầu tiên vấn đề này được nêu ra", ông Zelensky chia sẻ với các phóng viên.

Tổng thống Ukraine nhận định thêm: "Đó là lý do tôi tin rằng NATO đã trở lại chương trình nghị sự. Nhưng các bạn cũng đã nghe những tín hiệu từ ông Putin (Tổng thống Nga Vladimir Putin - PV) và đây là một cuộc trao đổi cực kỳ khó khăn".

Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định lập trường Kiev không sẵn sàng rút khỏi lãnh thổ của mình.

Theo Hãng tin AFP, ông Zelensky cho biết Kiev đang thảo luận về những bảo đảm an ninh cụ thể từ NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông, nếu Ukraine nhận được một gói an ninh toàn diện, gồm các bảo đảm an ninh, một quân đội Ukraine vững mạnh, được cấp đủ ngân sách, cùng nguồn vốn để tái thiết đất nước, ông sẽ đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý.

"Một khi các nước phương Tây xác nhận những bảo đảm này, khi đó tôi sẽ hỏi xã hội Ukraine nghĩ gì: chúng ta có chấp nhận hay không? Tôi không có quyền tự mình đưa ra quyết định đó", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng khẳng định EU và NATO là chỗ dựa an ninh thực sự duy nhất của châu Âu, và Nga đang "đặt cược tất cả vào mùa đông".

Ông kêu gọi Mỹ đưa ra một gói hỗ trợ quân sự để gây sức ép buộc ông Putin chấm dứt giao tranh. Theo ông, việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về trừng phạt và vũ khí sẽ là "kiểu động lực mà ông Putin cần" để hạ nhiệt xung đột.

Lằn ranh đỏ 

Ông Zelensky: Mỹ hỏi Ukraine có rút khỏi Donbass để vào NATO không - Ảnh 2.

Nga, đứng đầu là Tổng thống Vladimir Putin, xem việc NATO kết nạp Ukraine là lằn ranh đỏ đe dọa trực tiếp an ninh - Ảnh: AFP

Việc Ukraine gia nhập NATO từ lâu đã được Matxcơva xem là lằn ranh đỏ đe dọa an ninh đất nước rõ ràng nhất và không thể bị vượt qua. Việc Kiev tìm kiếm tư cách thành viên liên minh quân sự này được coi là một trong những lý do châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai nước.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, chuyện NATO kết nạp Ukraine bắt đầu bị gác lại. Bản thân ông Zelensky cũng đã công khai thừa nhận tiến trình này không còn khả thi, ít nhất cho đến phát biểu hôm nay.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra khi giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn.

Cũng trong ngày 14-11, Hãng tin Interfax của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Tersianka ở tỉnh Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.

Phía Nga cũng tuyên bố đã tập kích nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông mà quân đội Ukraine sử dụng, cùng các kho đạn dược và các địa điểm sản xuất, cất trữ drone.

Ông Zelensky: Mỹ hỏi Ukraine có rút khỏi Donbass để vào NATO không - Ảnh 2.Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine chính thức bắt đầu tại Abu Dhabi vào ngày 10-11, tập trung thảo luận các đảm bảo an ninh.

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    Chủ đề: Nato Volodymyr Zelensky Chiến sự Nga - Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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