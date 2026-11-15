ASEAN thông qua 2 văn kiện liên quan đến gần 10% dân số khu vực

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao các nước thành viên ASEAN chụp ảnh trước khi bước vào phiên họp hẹp chiều 15-11 - Ảnh: AFP

Ngày 15-11, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila (Philippines), lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua hai văn kiện liên quan trực tiếp đến hơn 60 triệu người trong khu vực.

Đó là tuyên bố về tuyển dụng công bằng, có đạo đức và bền vững nhằm trao quyền cho người lao động di cư, cùng văn kiện Đánh giá và quyết định của lãnh đạo ASEAN về việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm (5PC) đối với Myanmar.

Hai văn kiện này có liên quan đến 55 triệu người dân Myanmar và khoảng 7 triệu lao động di cư nội khối ASEAN (theo Tổ chức Lao động quốc tế - ILO). Với tổng dân số khu vực khoảng 700 triệu người, hai văn kiện trên liên quan đến 8,8% dân số ASEAN.

Siết chặt tuyển dụng, bảo vệ lao động di cư

Theo TTXVN, tuyên bố về lao động di cư đặt mục tiêu thúc đẩy tuyển dụng minh bạch, công bằng và có trách nhiệm, ngăn chặn việc thu phí tuyển dụng quá cao hoặc bất hợp lý, bảo đảm cơ hội việc làm bình đẳng, đồng thời siết chặt quản lý, giám sát các doanh nghiệp môi giới lao động.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Lao động di cư Philippines Hans Leo Cacdac cho biết văn kiện mới tiếp tục phát triển các cam kết trước đây của ASEAN, đồng thời chú trọng xử lý những thách thức mới như tuyển dụng trực tuyến và lừa đảo việc làm.

Đáng chú ý, theo ông, khuôn khổ hợp tác mới sẽ hỗ trợ các nước ASEAN phối hợp giải cứu và hồi hương những công dân bị mắc kẹt tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đồng thời giúp người lao động tiếp cận hỗ trợ pháp lý và dịch vụ phúc lợi tại nước sở tại.

Trợ lý Bộ trưởng Lao động di cư Philippines Levinson Alcantara cho biết việc triển khai tuyên bố đã được đưa vào kế hoạch công tác giai đoạn 2026 - 2030 của Ủy ban ASEAN về lao động di cư (ACMW). Những hoạt động đầu tiên dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2027.

Tuy nhiên, tuyên bố không quy định chế tài đối với các nước không xử lý hiệu quả hành vi tuyển dụng thiếu đạo đức, mà tập trung vào nâng cao năng lực, củng cố thể chế và tăng cường hợp tác khu vực.

Vấn đề lao động di cư là một trong những ưu tiên của Philippines - quốc gia có lượng lớn lao động di cư ra nước ngoài - trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Từ đầu năm, Bộ Lao động di cư Philippines đã đưa văn kiện này vào danh sách các kết quả chính dự kiến đạt được trong nhiệm kỳ.

ASEAN ra quyết định về Đồng thuận 5 điểm đối với Myanmar

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 sáng 15-11 - Ảnh: AFP

Cũng trong chiều 15-11, ASEAN đã công bố Đánh giá và quyết định của lãnh đạo ASEAN về việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm.

Theo văn kiện chính thức được đăng trên cổng thông tin của ASEAN, lãnh đạo các nước thành viên hiệp hội tái khẳng định 5PC là tham chiếu chính để giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar.

ASEAN tiếp tục duy trì quyết định chung được đưa ra tại tám hội nghị cấp cao trước đó là chỉ chấp nhận đại diện phi chính trị của Myanmar tại các hội nghị cấp cao và hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN cho đến khi có tiến triển thực chất trong việc thực hiện 5PC.

Sự tham gia của Myanmar tại các cơ chế bộ trưởng chuyên ngành khác không bị hạn chế ở mọi cấp.

Hiệp hội nhất trí theo đuổi cách tiếp cận "can dự có điều chỉnh" với Myanmar, theo từng giai đoạn và dựa trên tiến triển, có tính đến diễn biến thực tế.

"Tùy thuộc vào tiến triển liên tục và cụ thể của Myanmar trong việc thực hiện 5PC, ASEAN có thể xem xét khôi phục dần đại diện chính trị đầy đủ của Myanmar", văn kiện nêu.

Văn kiện cũng khuyến khích từng nước thành viên tiếp xúc mang tính xây dựng với tất cả các bên liên quan tại Myanmar, trên cơ sở tham vấn nước chủ tịch ASEAN.

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp hẹp của lãnh đạo ASEAN chiều 15-11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026, đã nhấn mạnh: "5 năm đã trôi qua, chúng ta cần tự hỏi: Chúng ta có thể làm thêm gì cho Myanmar?".

Theo ông Marcos, vấn đề ở Myanmar là câu chuyện về con người. Đó là những gia đình phải rời bỏ nhà cửa, những cộng đồng cần hỗ trợ nhân đạo và những người trẻ có tương lai bị gián đoạn bởi xung đột và bất ổn.

"Myanmar không đơn thuần là một vấn đề trong chương trình nghị sự của ASEAN. Myanmar là một phần của gia đình ASEAN chúng ta", nhà lãnh đạo Philippines khẳng định.

Theo TTXVN, phát biểu tại phiên họp hẹp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN tiếp tục duy trì và mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Myanmar, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh cách tiếp cận để can dự hiệu quả, thực chất hơn với Myanmar.