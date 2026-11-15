Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN: Tổng thống Philippines và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026, và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, sáng 15-11 - Ảnh: TTXVN

Sáng 15-11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 chính thức khai mạc ở Manila, Philippines. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự.

Dự kiến, Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào ngày 15-11 sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN.

Tại các hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng.

Thủ tướng sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động.

Bên cạnh đó các phát biểu của Thủ tướng cũng sẽ truyền đi thông điệp của Việt Nam về tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của hiệp hội.

Những hình ảnh tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026, bắt tay cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trước thềm khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, sáng 15-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh: AFP

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (trái) trao giấy chứng nhận kỷ niệm cho Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 - Ảnh: AFP