Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội cho các thành viên Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo - Ảnh: TTXVN

Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo, Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova và Tổng thống Benin Romuald Wadagni.



Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, các cuộc gặp diễn ra trong chiều 15-11 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Đưa hợp tác Việt Nam - OIF đi vào chiều sâu

Tại cuộc gặp, Tổng thư ký OIF, bà Louise Mushikiwabo đánh giá cao những định hướng phát triển chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khẳng định Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội đối với các thành viên Pháp ngữ.

OIF sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển bền vững.

Vị Tổng thư ký người Rwanda khẳng định ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và sẵn sàng đóng vai trò kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác này trên cương vị công tác cũng như cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam của Cộng đồng Pháp ngữ thời gian qua.

Trong bối cảnh quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ hiện nay, nhà lãnh đạo Việt Nam cho rằng OIF cần tiếp tục phát huy vai trò trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Thêm vào đó, OIF cần tiếp tục góp phần phát huy thế mạnh, tiềm năng của Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, mong hợp tác Việt Nam - OIF ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị OIF tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên Pháp ngữ, nhất là các nước châu Phi.

Bên cạnh đó, ông đề nghị OIF tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quảng bá, giảng dạy tiếng Pháp, trong đó đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ ngoại giao, công chức và lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thúc đẩy đầu tư, liên doanh Việt Nam và Bulgaria trong nhiều lĩnh vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova - Ảnh: TTXVN

Chúc mừng bà Iliana Yotova vừa đắc cử Tổng thống Bulgaria, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc sau 76 năm.



Cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tổng thống Iliana Yotova nhấn mạnh sự liên kết giữa nhân dân hai nước và đánh giá chuyến thăm Bulgaria của ông vào năm 2025 đã mở ra trang sử mới, tạo sự bứt phá trong quan hệ hai nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria vào năm 2027.

Trong đó, cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư để tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 500 triệu USD và cao hơn nữa trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động đầu tư, liên doanh trong các lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, khi hai nước cùng theo đuổi mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ chất lượng cao.



Tổng thống Bulgaria bày tỏ ấn tượng về sự phát triển khoa học - công nghệ tại Việt Nam, chia sẻ hai nước là đối tác phù hợp trong lĩnh vực này khi Bulgaria có nhiều doanh nghiệp lớn về trí tuệ nhân tạo đã và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Iliana Yotova đã trao đổi lời mời sớm tiến hành chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

Benin muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Benin Romuald Wadagni - Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Benin Romuald Wadagni cho biết nước này luôn đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á.

Nhà lãnh đạo Benin chia sẻ cũng như nhiều quốc gia châu Phi, Benin ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi kinh nghiệm Đảng lãnh đạo, tổ chức và tinh gọn bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua.



Benin hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất Tây Phi. Quan hệ giữa hai nước được đánh giá là còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm xúc tiến trao đổi và phối hợp triển khai MOU về hợp tác nông nghiệp. Hai nước cần tập trung vào các mặt hàng nhiều tiềm năng như gạo, hạt điều, bông sợi, cũng như hợp tác về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, hợp tác giữa các cảng biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn Benin tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, triển khai đầu tư, kinh doanh ở nước này.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, trao đổi đoàn các cấp. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Benin Romuald Wadagni sớm thăm Việt Nam.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào châu Phi

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Quan hệ đối ngoại Cameroon Lejeune Mbella Mbella - Ảnh: Báo Nhân Dân

Cũng trong ngày 15-11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Bờ Biển Ngà Nialé Kaba, Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte Antonio và Bộ trưởng Quan hệ đối ngoại Cameroon Lejeune Mbella Mbella.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước châu Phi.

Trên cơ sở đó, ông đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, thương mại - đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược khác như viễn thông, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dân dụng, cảng biển, xe điện.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, pháp lý, chính sách, hạ tầng và thanh toán cho các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn và có nhu cầu đầu tư vào châu Phi.

Kêu gọi đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ông đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để các nước châu Phi phát triển quan hệ với ASEAN và các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Bờ Biển Ngà Nialé Kaba bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao Angola thì cho biết đang tích cực thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống nước này. Cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam tại Angola, ông Téte Antonio nhất trí sớm hoàn tất đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa hai nước.

Bộ trưởng Quan hệ đối ngoại Cameroon Lejeune Mbella Mbella thì mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, viễn thông, trí tuệ nhân tạo. Phía Cameroon nhất trí thúc đẩy đàm phán, ký kết, triển khai Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tăng cường phối hợp trong công tác lãnh sự.