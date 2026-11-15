Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước nhân Hội nghị Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 15-11 - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, ngày 15-11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước.

Thúc đẩy dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu Việt Nam - Lào

Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể.

Trong đó, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại và thúc đẩy đầu tư hiệu quả, tăng cường gắn kết hai nền kinh tế.

Hai bên sẽ tập trung thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược và trọng điểm, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng như đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu Việt Nam - Lào.



Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tiếp tục coi trọng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và nhấn mạnh đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa nền tảng đối với tương lai quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngày 15-11 - Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh đang nghiên cứu xây dựng hệ thống kho và đường ống dẫn xăng dầu Việt Nam - Lào. Dự án dự kiến có quy mô kho chứa từ 110.000 - 160.000m3, tuyến đường ống dài khoảng 80 - 100km, kết nối hạ tầng giao thông và các đầu mối giữa Việt Nam với Lào.

Romania sẽ tăng số học bổng cho Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Romania Nicusor Dan tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ở Campuchia ngày 15-11 - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 557 triệu USD.

Theo nhà lãnh đạo Việt Nam, đây là cơ sở thuận lợi để hai nước khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên nâng tầm, đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, công nghiệp phụ trợ, điện tử, du lịch, chuyển đổi số, an ninh mạng, văn hóa, giáo dục - đào tạo.

Tổng thống Romania nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng. Romania sẽ tiếp tục tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao và sớm tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Romania.

Senegal sẽ có các ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye ngày 15-11 tại Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng với vai trò cửa ngõ của hai thị trường ASEAN và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi, hai nước có tiềm năng lớn trong hợp tác thương mại - đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ trong lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp huy động nguồn lực quốc gia và quốc tế để triển khai các dự án nông nghiệp chung, trong đó có phát triển ngành lúa gạo và hạt điều.

Tổng thống Bassirou Diomaye Faye khẳng định Senegal coi trọng quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu trong phát triển và quyết tâm đưa quan hệ Senegal - Việt Nam trở thành quan hệ kiểu mẫu giữa châu Phi và châu Á.

Tổng thống Senegal nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông khẳng định Senegal sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin về các dự án tiềm năng và chính sách ưu đãi cụ thể cho các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Senegal.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp tích cực nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, công nghệ số, khai khoáng, xây dựng hạ tầng và nông nghiệp.



Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Congo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của nước này trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2027.

Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, mong muốn phối hợp với Việt Nam xây dựng một cộng đồng đoàn kết, thống nhất và bao trùm.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Congo cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác của hai nền kinh tế với tổng dân số hơn 220 triệu người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên xác định mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông đề nghị Cộng hòa Dân chủ Congo tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, giao thông xanh, nông lâm nghiệp và khoáng sản.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các giải pháp mở cửa thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng và tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó sẽ thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện tạo khung pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Về hợp tác đa phương, hai bên thống nhất phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác liên khu vực giữa Việt Nam với các tổ chức khu vực mà Cộng hòa Dân chủ Congo là thành viên, cũng như thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Liên minh châu Phi (AU).

Sớm đàm phán hiệp định về tín chỉ carbon giữa Việt Nam với Thụy Sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis - Ảnh: TTXVN

Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis khẳng định Thụy Sĩ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ của mình và chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Thụy Sĩ trong thời gian tới.



Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo nhất trí khẩn trương triển khai các thủ tục phê duyệt để Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) sớm có hiệu lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tận dụng đà thuận lợi hiện nay để tạo đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như đưa khoa học - công nghệ và công nghệ tài chính trở thành những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước.

Ông cũng đề nghị Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ tài chính (fintech) và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Thêm vào đó, mong muốn Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và dược phẩm.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán làm mới Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương Việt Nam - Thụy Sĩ.

Về hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong vấn đề này và sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy khả năng đàm phán Hiệp định song phương về trao đổi tín chỉ carbon.