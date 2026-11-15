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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 khai mạc sáng 15-11 tại Campuchia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia - Ảnh 1.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Sáng 15-11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng Phu nhân và Tổng thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo chủ trì lễ đón chính thức lãnh đạo, đại diện gần 90 quốc gia, trong đó có 25 nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ, cùng đại diện các thể chế Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực đến tham dự.

Chủ đề của hội nghị năm nay là "Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững". Đây là lần thứ hai một hội nghị cấp cao Pháp ngữ được tổ chức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo nhấn mạnh ý nghĩa và tính thời sự của chủ đề hội nghị trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp. 

Cộng đồng Pháp ngữ, theo bà Louise Mushikiwabo, cần phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình. 

Theo đó, đây không chỉ là không gian chung về ngôn ngữ, văn hóa mà còn là diễn đàn thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia. Qua đó đóng góp thiết thực vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng ngừa, giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung. 

Tổng thư ký Pháp ngữ kế đó thông tin về nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập việc làm, trong đó có việc triển khai Cổng thông tin hỗ trợ thanh niên Pháp ngữ từ năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phu nhân, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng hội nghị, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ vinh dự khi Campuchia được lựa chọn đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Campuchia và Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời kêu gọi các nước biến những cam kết chính trị thành những hành động cụ thể để thúc đẩy đối thoại, hợp tác.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia đối với mục tiêu và giá trị chung của Pháp ngữ.

Nhà lãnh đạo Campuchia đồng thời đề xuất xây dựng một mạng lưới Pháp ngữ về phòng ngừa xung đột và hòa giải. Ông cũng đề xuất triển khai chương trình Pháp ngữ về trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối các trường đại học và thành lập Trung tâm Hợp tác kinh tế Pháp ngữ tại Phnom Penh để kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp ngữ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Pháp ngữ trong bối cảnh quốc tế hiện nay, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. 

Ông khẳng định vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ trong thúc đẩy đối thoại, hòa giải, thúc đẩy đa dạng văn hóa, giao lưu nhân dân. Nhà lãnh đạo Pháp kế đó đề nghị củng cố đoàn kết nội khối, xây dựng đồng thuận, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh trong không gian Pháp ngữ. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ở Campuchia - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia - Ảnh 4.

Các nhà lãnh đạo Cộng đồng Pháp ngữ chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ngày 15-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung cùng các lãnh đạo Pháp ngữ tại phiên khai mạc - Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra trong hai ngày 15 và 16-11. Ngoài Phiên thảo luận chung về chủ đề hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ có Phiên họp kín về chủ đề "Củng cố hòa bình: Cùng chung tay, phát huy thế mạnh đa dạng của Pháp ngữ".

Hội nghị cũng sẽ xem xét việc kết nạp thành viên mới, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), đồng thời tiến hành bầu Tổng thư ký Pháp ngữ nhiệm kỳ 2027 - 2030.

Bên lề hội nghị, còn có các hoạt động FrancoTech - Diễn đàn Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo, Làng văn hóa Pháp ngữ và Diễn đàn các chủ doanh nghiệp Pháp ngữ, Hội nghị các Trường đại học thành viên Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương.

- Ảnh 1.Ông Hun Sen: Thành tựu của Việt Nam cũng là thành tựu và cơ hội phát triển cho Campuchia

Ông Hun Sen khẳng định Campuchia luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

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DUY LINH
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    Chủ đề: cộng đồng Pháp ngữ Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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