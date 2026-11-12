Từ Hà Nội đến Phnom Penh: Việt Nam góp phần mở rộng không gian hợp tác Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc gặp báo chí ngày 10-9 ở Paris, Pháp. Ông Macron dự kiến sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 này tại Campuchia - Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14 đến 16-11.

Đây là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Ý nghĩa và hai định hướng của Việt Nam tại hội nghị

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận định chuyến công tác Campuchia lần này có ý nghĩa rất quan trọng trên cả phương diện đa phương và song phương.

Về đa phương, tiếp nối việc tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp năm 2024, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ.

Đây là cộng đồng kết nối các quốc gia ở nhiều châu lục, với lợi ích và trình độ phát triển khác nhau. Việc hội nghị được tổ chức tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ là cơ hội tăng cường kết nối giữa các thành viên Pháp ngữ ở châu Á với châu Phi, châu Âu và các khu vực khác.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Về song phương, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Campuchia. Đây là lần thứ hai hội nghị diễn ra tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau lần đầu tiên là Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997.

Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước.

Dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.



Cũng theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Việt Nam sẽ chú trọng hai định hướng trong hội nghị lần này.

Thứ nhất là cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Thứ hai, gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên: bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục, cần mở rộng hợp tác trong kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thông điệp của Việt Nam tại hội nghị Pháp ngữ ở Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp vào tháng 10-2024 - Ảnh: TTXVN

Khi được hỏi về vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ và đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm sâu sắc nội dung và mở rộng không gian hợp tác của cộng đồng.

Dấu mốc quan trọng là Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997. Tại hội nghị đầu tiên tổ chức ở châu Á, các nước thành viên bầu Tổng thư ký đầu tiên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Cũng tại hội nghị này, Việt Nam đã đề xuất thúc đẩy hợp tác kinh tế, góp phần mở rộng hoạt động của cộng đồng từ các lĩnh vực truyền thống về ngôn ngữ, văn hóa sang hợp tác phát triển kinh tế, xã hội.

Từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò kết nối hợp tác Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam cũng tham gia xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác và đóng góp nguồn lực, nhân sự cho các thiết chế Pháp ngữ.

Thêm vào đó, thủ đô Hà Nội hiện là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng được đặt tại TP.HCM. Đây là hai cơ quan góp phần thúc đẩy đào tạo tiếng Pháp và hợp tác Pháp ngữ trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến công tác Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: THÀNH LONG/Báo Thế giới và Việt Nam

Trở lại hội nghị lần này tại Campuchia, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ chủ đề hội nghị là "Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững".

Gắn với chủ đề này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó giữa hòa bình và phát triển.

Là đất nước đã trải qua chiến tranh và đang nỗ lực vươn lên, Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phát triển. Ngược lại, sự phát triển bền vững, bao trùm và mang lại lợi ích cho mọi người dân là nền tảng để củng cố hòa bình lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Cộng đồng Pháp ngữ là một không gian hợp tác mà các thành viên có sự đa dạng về địa lý, văn hóa, trình độ phát triển, cùng nhau chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, đối thoại.

Đây là nền tảng và lợi thế để Pháp ngữ tăng cường kết nối, huy động sự tham gia, đóng góp của các thành viên vào nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển.

"Việt Nam sẵn sàng cùng các thành viên xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, hướng tới người dân, nơi sự đa dạng trở thành thế mạnh cho hợp tác và phát triển", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.