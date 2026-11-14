Việt Nam - Cầu nối giữa cộng đồng Pháp ngữ và Đông Nam Á

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Theo Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson, Việt Nam có thể giúp các đối tác Pháp ngữ hiểu rõ hơn về tình hình và đặc điểm của khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới.

"Việt Nam có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng Pháp ngữ. Là một quốc gia đã trải qua những chuyển biến quan trọng về kinh tế và xã hội trong vài thập niên qua, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và cách làm hay có thể chia sẻ với các nước thành viên khác", ông Etienne Ranaivoson nói thêm.



Theo ông, có nhiều lĩnh vực phù hợp để thúc đẩy trao đổi và hợp tác, chẳng hạn như phát triển nông nghiệp và nông thôn, bảo đảm an ninh lương thực hay giảm nghèo. Những kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực này có thể đóng góp thiết thực cho các cuộc trao đổi, chia sẻ cách làm hiệu quả với những quốc gia đang đối mặt với các thách thức tương tự.

"Các nước thành viên cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là những nước có nhu cầu phát triển nông nghiệp này, chắc chắn sẽ quan tâm đến việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, giáo dục đại học và nghiên cứu cũng là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Ngoài ra, y tế và kinh tế cũng mở ra nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong cộng đồng Pháp ngữ", ông Etienne Ranaivoson phát biểu.

Đối với Việt Nam, một quốc gia có quan hệ tốt đẹp với nhiều thành viên Pháp ngữ tại khắp nơi trên thế giới, Pháp ngữ còn mở ra cơ hội đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy những chương trình hợp tác dựa trên thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu bổ trợ cho nhau giữa các nước.

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson Việt Nam cũng có thể đóng góp bằng tinh thần năng động, cởi mở với thế giới và cam kết thúc đẩy hợp tác đa phương, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng Pháp ngữ phản ánh đầy đủ hơn sự đa dạng của các nước thành viên, nơi mỗi quốc gia đều có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên những ưu tiên của mình và cùng tham gia tìm kiếm giải pháp cho các thách thức hiện nay

Tổng lãnh sự Etienne Ranaivoson cũng nhắc đến việc Việt Nam từng đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 1997 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) cũng sắp kỷ niệm 45 năm thành lập. Đây là những dấu mốc quan trọng, cho thấy nền tảng và những thành quả mà Việt Nam đã xây dựng trong quan hệ hợp tác với cộng đồng Pháp ngữ.

Biết Pháp ngữ, cơ hội rộng mở

Không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ và văn hóa, cộng đồng Pháp ngữ còn thúc đẩy hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, nghiên cứu, thanh thiếu niên, môi trường hay phát triển kinh tế.

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson cùng bà Anne Laure Vincent, Tùy viên hợp tác giáo dục, Viện Pháp tại Việt Nam chụp ảnh cùng các bạn học sinh tham gia ngày hội Pháp Ngữ năm 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Được sử dụng rộng rãi tại cả năm châu lục, tiếng Pháp là một ngôn ngữ mang tính quốc tế và là một trong những ngôn ngữ chính thức của nhiều tổ chức lớn như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu hay UNESCO.

Tại Việt Nam, tiếng Pháp đã được giảng dạy từ lâu và hiện được đưa vào chương trình giáo dục ở nhiều cấp học, từ tiểu học đến đại học. Bên cạnh các chương trình đào tạo tiếng Pháp thông thường, Việt Nam còn có hệ thống các trường triển khai chương trình song ngữ Pháp - Việt, chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp (lớp chuyên) và các ngành học sử dụng tiếng Pháp ở bậc đại học.

Đại diện Sở ban ngành TP.HCM, lãnh sự đoàn Pháp tại TP cùng thưởng lãm triển lãm ảnh tôn vinh hình ảnh bình dị của TP.HCM và TP Lyon (Pháp) - Ảnh: THANH HIỆP

"Trong một thế giới ngày càng kết nối, việc biết thêm một ngoại ngữ đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu các nền văn hóa và mở rộng cơ hội học tập cũng như nghề nghiệp. Học tiếng Pháp cũng góp phần vào xu hướng đó, giúp người trẻ trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng và có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai.

Biết tiếng Pháp tạo thuận lợi cho việc học tập, trao đổi ở nước ngoài, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực như ngoại giao, du lịch, y tế, giáo dục, thương mại... không chỉ với Pháp mà còn với các quốc gia nói tiếng Pháp ở khắp thế giới. Đây cũng là một lợi thế đối với các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia Pháp ngữ", Tổng lãnh sự Pháp nói.

Sức sống của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển việc dạy và học tiếng Pháp, Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson khẳng định.

Một minh chứng là mạng lưới LabelFrancEducation, nhãn hiệu xuất sắc được Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp trao cho các trường được đánh giá tốt về chất lượng giảng dạy tiếng Pháp trong chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson ngắm các bức tranh do các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẽ về chủ đề văn hóa Pháp - Ảnh: THANH HIỆP

Chỉ trong vòng 3 năm, số trường tại Việt Nam được danh hiệu này đã tăng từ 11 lên 32, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhiều trường đạt chứng nhận LabelFrancEducation nhất châu Á. Ngoài ra, có 17 trường khác cũng đã nộp hồ sơ trong đợt xét duyệt năm 2026.

Cùng với đó, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Pháp ngữ tại Việt Nam cũng tích cực hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Pháp, thúc đẩy các hoạt động giao lưu và kết nối những tổ chức, cá nhân trong cộng đồng.

Tại Việt Nam, sức sống của cộng đồng Pháp ngữ còn được thể hiện qua nhiều sáng kiến văn hóa và giáo dục như Ngày hội Pháp ngữ, Lễ hội Truyện tranh Pháp ngữ, cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ hay chương trình "Tái tạo thế giới cùng tiếng Pháp".

Những hoạt động này thu hút đông đảo đối tượng tham gia, giúp khám phá sự đa dạng của các nền văn hóa Pháp ngữ, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu và đưa tiếng Pháp đến gần hơn với đời sống.

Các bạn học sinh THCS tại TP.HCM tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Pháp tại ngày hội Pháp Ngữ năm 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Theo Tổng lãnh sự Etienne Ranaivoson, để tiếng Pháp trở nên hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ, điều quan trọng là phải giúp các em thấy rõ những lợi ích thiết thực của việc học tiếng Pháp, cả trong học tập lẫn con đường nghề nghiệp.

Trước hết, cần dạy và học theo hướng sinh động hơn, tăng cường thực hành ngôn ngữ, giao lưu văn hóa và ứng dụng các công cụ số. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ các chương trình song ngữ, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và xây dựng tài liệu giảng dạy phù hợp với nhu cầu và mong muốn của giới trẻ.

Cần tăng cường sự kết nối giữa việc học tiếng Pháp, các chương trình đào tạo đại học và nhu cầu của thị trường lao động. Điều này đòi hỏi việc cần đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các cơ hội thực tập, học bổng, trao đổi và gặp gỡ chính những người đang làm việc trong môi trường Pháp ngữ.

Người trẻ cần thấy rõ biết tiếng Pháp có thể mang lại cho mình những cơ hội nghề nghiệp nào.

"Theo tôi, cần nhấn mạnh rằng học tiếng Pháp không có nghĩa là lựa chọn ngôn ngữ này thay cho các ngôn ngữ khác, mà là một kỹ năng bổ sung. Trong một thế giới mà việc biết nhiều ngôn ngữ là lợi thế lớn, tiếng Pháp sẽ giúp giới trẻ Việt Nam tiếp cận nhiều nền văn hóa, có thêm nhiều lựa chọn cho con đường phát triển bản thân, đồng thời tăng cường kết nối với các quốc gia, đối tác trên thế giới", ông nói.

Theo Tổng lãnh sự quán Pháp, hiện có khoảng 400 triệu người đang sử dụng tiếng Pháp trên toàn cầu. Tiếng Pháp cũng là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4, đồng thời là ngoại ngữ được học nhiều thứ 2, với gần 170 triệu người học. Tháng 10-2026, Phòng Công nghiệp và Thương mại Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm kết nối chặt chẽ việc đào tạo đại học trong lĩnh vực quản lý với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp Pháp-Việt. Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác, CFVG và CCIFV cùng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, giáo dục và phát triển nhân tài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.