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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam luôn ủng hộ một Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi gặp Quốc vương Norodom Sihamoni, khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam luôn ủng hộ một Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chiều 14-11 - Ảnh: TTXVN

Chiều 14-11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và đạt được nhiều thành quả hơn nữa, trong đó có việc tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Pháp ngữ, khẳng định vai trò và vị thế của các nước châu Á - Thái Bình Dương nói chung và của Campuchia nói riêng trong khối Pháp ngữ cũng như trên trường quốc tế.

Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời tham dự hội nghị tại Phnom Penh. Ông khẳng định sự hiện diện và tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo đã chia sẻ về tình hình mỗi nước thời gian qua và những định hướng phát triển lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia, luôn ủng hộ một nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển, coi sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia cũng chính là niềm vui của Việt Nam.

Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi, thân thiết và tin cậy của Nhân dân Campuchia.

Ông khẳng định Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc hồi sinh dân tộc, tái thiết và phát triển đất nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh sự ủng hộ hết mình tình đoàn kết giữa hai nước, khẳng định Campuchia sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam luôn ủng hộ một Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển - Ảnh 2.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni đã cùng nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia - vốn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp - đã vượt qua nhiều thử thách của lịch sử và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị là trách nhiệm chung của hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, nhất trí duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cùng các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ để quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hướng đến năm 2027, hai bên mong muốn các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và giao lưu Nhân dân sâu rộng. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam luôn ủng hộ một Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn tại Campuchia.

Ông bày tỏ mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con người Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong Quốc vương tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cao quý của mình trong việc gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, đồng thời trân trọng mời Quốc vương và Hoàng Thái hậu sang thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện.

- Ảnh 1.Hợp tác Pháp ngữ mở ra những cánh cửa mới cho Việt Nam

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Phnom Penh là thông điệp về cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ - một không gian hợp tác trải khắp 5 châu lục với hơn 1,2 tỉ dân.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Campuchia Quốc vương Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan hệ Việt Nam - Campuchia

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