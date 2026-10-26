Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM phát động viết về tình hữu nghị hai nước

Phát động cuộc vận động ghi chép các mẩu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP.HCM ngày 26-10-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đặc biệt là thế hệ trẻ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2027) và kỷ niệm 50 năm hành trình cứu nước của nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen (20-6-1977 - 20-6-2027).

Ban tổ chức kêu gọi những mẩu chuyện về quá trình giúp bạn Campuchia những năm qua, được cựu quân tình nguyện, bộ đội, chuyên gia, cán bộ, nhân dân… ghi lại, nhằm thúc đẩy đối ngoại nhân dân, tuyên truyền trong các tầng lớp, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị ngày càng bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Bên cạnh đó còn là những mẩu chuyện về sự giúp đỡ của cán bộ, nhân dân Campuchia giúp lực lượng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Những câu chuyện có thật về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Phát biểu tại họp báo công bố cuộc vận động, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM nhấn mạnh đây là cầu nối để khẳng định mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong sáng, thủy chung trước sau như một.

"Mẩu chuyện có thể là một trang, hai hay ba trang nhưng phải là sự thật, những câu chuyện có thật về tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia, giữa Việt Nam giúp bạn, bạn giúp mình, một cách trong sáng, chí nghĩa, chí tình", Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu.

"Những mẩu chuyện này để chúng ta nói đến thế giới, dù vật đổi sao dời, tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn bền vững", ông nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM phát biểu tại sự kiện vận động ghi chép các mẩu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP.HCM ngày 26-10-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng thân thiết có quan hệ hữu nghị gắn bó mật thiết từ lâu đời đã được trui rèn qua thử thách chống kẻ thù chung. Mối quan hệ đoàn kết keo sơn đặc biệt này là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Đối tượng tham gia là bộ đội, cựu quân tình nguyện, thanh niên xung phong, cán bộ, chuyên gia, Việt kiều Campuchia, sinh viên Campuchia học tập ở Việt Nam, doanh nghiệp, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, quần chúng nhân dân tại TP.HCM và các địa phương khác trên cả nước.

Đa dạng lĩnh vực

Ông Bùi Anh Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TP.HCM, Trưởng ban tuyển chọn, nhấn mạnh bài viết tham gia phải là thể loại ký, là những câu chuyện có thật.

Bài viết dự thi có độ dài không quá 6 trang giấy A4 (6.000 chữ kiểu Times New Roman, font chữ 14), có thể viết tay, đa dạng lĩnh vực: an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục hoặc các sinh hoạt đời thường, trong công tác, chiến đấu...

Ông Bùi Anh Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban tuyển chọn, phát biểu tại sự kiện vận động tập hợp ghi chép các mẩu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP.HCM ngày 26-10-2026 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 mẩu chuyện, kèm theo họ tên, bút danh, điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có).

Trong một số trường hợp, có thể nhờ người viết thay hoặc ghi âm gửi cho Ban Tổ chức nhưng phải được xác minh tác giả rõ ràng.

Trường hợp người lớn tuổi, các tướng lĩnh có tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia, Ban tổ chức có thể đưa người có khả năng viết đến tận nơi ở để nghe kể và ghi chép lại.

Các tác phẩm được giải và những chuyện được tuyển chọn sẽ in thành sách, có thể dịch ra tiếng nước ngoài phát hành rộng rãi.

Các bài viết tham dự cuộc vận động vượt qua vòng sơ khảo sẽ được Ban Tuyển chọn đánh giá và chia làm 4 loại: A, B, C, D.

Giải A trị giá 10 triệu đồng, giải B 8 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và giải D 1 triệu đồng.

Các mẩu chuyện qua vòng sơ loại được hỗ trợ tác giả 500.000 đồng/chuyện được đăng trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố (nhánh của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố) và sẽ được in thành sách.

Hạn cuối nhận bài là ngày 30-4-2027 (căn cứ vào dấu bưu điện), khuyến khích gửi zalo hay email cho Ban Tổ chức.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, 400A Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM; hoặc Website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM; hoặc gửi zalo qua Ban Tuyển chọn (ông Trần Trung Hiếu: 0834395579; bà Nguyễn Thị Kim Hoàng: 0328498744).