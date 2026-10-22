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Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP.HCM đặt mục tiêu có giao dịch trong tháng 11

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Phó thủ tướng yêu cầu cơ quan điều hành hoàn thiện các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động thực chất.

Đặt mục tiêu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng có giao dịch ngay trong tháng 11 - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh: ĐỨC TUÂN

Ngày 22-10, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam họp phiên thứ tư dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Sớm hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát

Kết luận phiên họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, xử lý dứt điểm những nhiệm vụ chậm trễ, tồn đọng và vướng mắc.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là sớm hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với trung tâm. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan làm rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan. Bảo đảm hoạt động giám sát hiệu lực, hiệu quả, không trùng lặp hoặc chồng chéo.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, cơ quan giám sát phải sớm được đưa vào hoạt động và hoàn thành việc chuẩn bị trước khi phát sinh các giao dịch thực chất tại TTTCQT.

Bộ Tài chính được yêu cầu cập nhật tiến độ thành lập trung tâm trọng tài và tòa án chuyên biệt trong các báo cáo liên quan, thúc đẩy những thiết chế này sớm đi vào hoạt động ổn định.

Về phát triển sản phẩm tài chính mới, trong giai đoạn đầu, Bộ Tài chính cần phối hợp với TP.HCM và Đà Nẵng thiết kế một số sản phẩm, giao dịch điển hình trên cơ sở kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu. 

Quá trình triển khai sẽ kết hợp với việc rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp.

Phó thủ tướng cũng lưu ý trước mắt, cần ưu tiên những giao dịch đã có kết nối giữa bên cung và bên cầu vốn, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm huy động và cung ứng nguồn vốn trung, dài hạn.

Để đưa TTTCQT đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả, cơ quan điều hành TTTCQT tại hai thành phố có trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.

Đồng thời cần chủ động, tích cực làm việc trực tiếp với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút thành viên tham gia và phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính trong quá trình triển khai thực hiện.

Phân vai các nhóm sản phẩm tài chính giữa 2 thành phố 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Đà Nẵng và TP.HCM đã phê duyệt vị trí việc làm, bố trí biên chế, kinh phí, trụ sở và hạ tầng công nghệ. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai tại nhiều quốc gia nhằm thu hút các định chế tài chính, nhà đầu tư tham gia.

Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết hoặc nộp hồ sơ tham gia. Bộ Tài chính cũng làm việc trực tiếp với một số ngân hàng thương mại, định chế tài chính để lựa chọn những giao dịch có khả năng triển khai sớm.

Tuy nhiên, để các hoạt động có thể đi vào thực tế, việc thống nhất quy trình vận hành, phân định trách nhiệm quản lý và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý vẫn là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại phiên họp, Bộ Tài chính kiến nghị giao hai cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng thống nhất chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, cơ chế một cửa, tiêu chuẩn công nhận thành viên, chế độ báo cáo và cơ chế phối hợp giữa hai địa điểm.

Việc phân vai các nhóm sản phẩm tài chính giữa hai thành phố cũng cần được xác định rõ nhằm bảo đảm tính liên kết, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.

Đặt mục tiêu Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng có giao dịch ngay trong tháng 11 - Ảnh 3.Ổn định tỉ giá, giá cả tránh lạm phát cao như 2008, 2011

Kiểm soát lạm phát thông qua giữ vững "chốt chặn" tỉ giá, ổn định lãi suất là bài toán sống còn đối với nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trong năm 2026 và những năm tới.

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HỒNG QUANG
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