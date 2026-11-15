Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điều hành phiên thảo luận của các lãnh đạo Pháp ngữ tại Campuchia

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung điều hành cuộc thảo luận bàn tròn tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ngày 15-11 - Ảnh: TTXVN

Chiều 15-11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điều hành thảo luận bàn tròn với chủ đề "Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững".

Ba đề xuất của Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cuộc thảo luận có sự tham dự của Tổng thống Romania Nicusor Dan, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin-Archange Touadéra, Thủ tướng Công quốc Andorra Xavier Espot Zamora.

Ngoài ra còn có Chủ tịch chính quyền New Caledonia thuộc Pháp Milakulo Tukumuli và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Togo Robert Dussy.

Dẫn đề phiên thảo luận, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định trong bối cảnh thế giới có những chuyển biến sâu sắc, hòa bình, ổn định và hợp tác không chỉ là mục tiêu chung mà còn là điều kiện tiên quyết bảo đảm phát triển bền vững.



Từ đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xuất ba định hướng ưu tiên hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ.

Thứ nhất, cần tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. Việt Nam đề xuất tổ chức diễn đàn về xây dựng xây dựng hòa bình.

Thứ hai, Cộng đồng Pháp ngữ cần chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm, tạo nền tảng lâu dài của hòa bình, với những đột phá trong trụ cột kinh tế, đặc biệt khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, cần biến sự đa dạng thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ ưu tiên trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2028 - 2031, bám sát nhu cầu thực tiễn và phát huy tối đa tiềm năng thành viên.

Các ý kiến tại phiên thảo luận

Tham gia thảo luận, Tổng thống Romania Nicusor Dan nhấn mạnh Pháp ngữ cần tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước.

Theo ông, cần tổ chức các đoàn trao đổi kinh tế, thương mại, kết nối kinh doanh. Bên cạnh đó cần chú trọng thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và năng lượng tái tạo. Nhà lãnh đạo Romania cũng đề nghị OIF tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác.

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin-Archange Touadéra thì chia sẻ kinh nghiệm tái thiết hậu xung đột vũ trang, đề xuất tăng cường cơ chế ngoại giao phòng ngừa của Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực.

Ông khẳng định hòa bình là nền tảng không thể thiếu cho phát triển kinh tế bao trùm và giảm nghèo; đề xuất chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo việc làm cho giới trẻ.

Với diện tích quốc gia chỉ hơn 460km2, Thủ tướng Công quốc Andorra nhấn mạnh sự đóng góp của các quốc gia nhỏ trong hợp tác đa phương, vai trò của thanh niên trong xây dựng và củng cố hòa bình.

Cũng tại cuộc thảo luận, Bộ trưởng Ngoại giao Togo đề nghị các nước tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

Chủ tịch chính quyền New Caledonia thuộc Pháp nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy các "sáng kiến xanh" để ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển bền vững.

Bế mạc phiên thảo luận bàn tròn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và hợp tác, Cộng đồng Pháp ngữ sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc xây dựng một không gian Pháp ngữ hòa bình, ổn định và cùng thịnh vượng.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, các ý kiến đóng góp tại thảo luận sẽ được tổng hợp để phục vụ đề ra những định hướng, biện pháp hợp tác Pháp ngữ trong thời gian tới, cũng như nhằm chuẩn bị cho việc hoạch định Chương trình hợp tác Pháp ngữ giai đoạn 2028 - 2031.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 48 ngày 14-11 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Trước đó, cũng tại Phnom Penh, ngày 14-11, thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 48. Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết Việt Nam hoan nghênh chủ đề của Hội nghị cấp cao lần thứ 20 và ủng hộ dự thảo Tuyên bố Phnom Penh. Việt Nam cũng đánh giá cao việc cập nhật các nội dung liên quan đến Biển Đông trong dự thảo Nghị quyết về các tình huống khủng hoảng, thoát khỏi khủng hoảng và củng cố hòa bình. Phía Việt Nam đề nghị Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách và hành chính, đẩy mạnh hiện đại hóa tổ chức. Việt Nam cũng đề nghị phát huy vai trò của các cơ quan OIF tại khu vực, trong đó có Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF tại Hà Nội và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) ở TP.HCM.