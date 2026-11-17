Tổng thống Trump phát biểu tại tiệc chiêu đãi chính thức trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila, Philippines, ngày 17-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 17-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hàng loạt phát biểu đáng chú ý khi trao đổi với báo giới bên lề cuộc gặp lãnh đạo nhóm Bộ tứ (Quad) tại Manila, Philippines, trước khi lên đường đến Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng ông Trump có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến tham gia cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19-11.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng gặp riêng ông Putin bên lề hội nghị hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm vậy".

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian ở Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu ông Kim có đến Trung Quốc hay không, ông Trump đáp: "Ông ấy muốn đến. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Đến nay vẫn chưa có xác nhận về việc ông Kim Jong Un sẽ đến Trung Quốc hoặc một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra. Trước đó, Bắc Kinh cũng cho biết chưa có thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp này.

Bên cạnh khả năng tiếp xúc với lãnh đạo Nga và Triều Tiên, ông Trump còn đề cập nội dung cuộc gặp sắp tới với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ cho biết ông tin chắc vấn đề Đài Loan sẽ được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa hai bên.

Không chỉ đề cập các cuộc gặp ngoại giao sắp tới, ông Trump còn đưa ra tuyên bố về khả năng Mỹ thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm.

"Chúng tôi đang sản xuất đất hiếm ở mức chưa từng có trước đây. Theo dự báo, chúng tôi sẽ bắt kịp họ trong vòng 10 tháng", ông Trump nói với các phóng viên.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc, vốn đóng vai trò quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng.

Ngoài ra, ông Trump cũng nhắc đến vai trò của bản thân trong nỗ lực giải quyết xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

Phát biểu trước lễ ký tuyên bố chung về thương mại với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, ông Trump nói: "Đây lại là một cuộc chiến nữa mà tôi đã giúp nó kết thúc, nhưng chẳng ai ghi nhận công lao của tôi. Dù sao cũng không sao. Tôi không bận tâm. Tôi muốn cứu sống mạng người".

Theo lịch trình, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 18-11, trước khi đến Thâm Quyến tham dự Hội nghị cấp cao APEC.