Tổng thống Mỹ Donald Trump đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Philippines - Ảnh: REUTERS



Theo Hãng tin Reuters, ngày 17-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống thủ đô Manila (Philippines), đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á.

Hành trình của nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến xoay quanh những vấn đề nóng về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và quan hệ Mỹ - Trung.

Chuyên cơ chở ông Trump đáp xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino, sau hành trình gần 18 giờ bay từ Washington (Mỹ), trong đó có một điểm dừng tiếp nhiên liệu tại bang Alaska.

Ra đón nhà lãnh đạo Mỹ tại sân bay có Đại sứ Mỹ tại Philippines Lee Lipton cùng phái đoàn quan chức nước chủ nhà, trong đó có ông Ferdinand Alexander Marcos III, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Philippines, đồng thời là con trai của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Khi bước xuống cầu thang chuyên cơ Air Force One, ông Trump đã giơ cao nắm đấm. Ông được đón chào bằng ca khúc "YMCA" do đội quân nhạc trình diễn, trong lúc tiến về phía chiếc trực thăng đang chờ sẵn.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump, kể từ sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Manila là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du kéo dài ba ngày, trước khi ông Trump tới Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có cuộc gặp ba bên mang tính lịch sử với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo tiết lộ của ông Trump, chuyến đi cũng mở ra khả năng ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Mở đầu chương trình nghị sự ngày 17-11 của ông Trump là cuộc họp với lãnh đạo các nước thuộc nhóm Bộ tứ kim cương (QUAD) gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây là cuộc họp đầu tiên của nhóm kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Tiếp đó, ông Trump dự kiến ký một thỏa thuận thương mại với Thái Lan.

Theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ, hồi tháng 10 năm ngoái, Washington từng công bố một khuôn khổ thương mại, theo đó Thái Lan sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng hóa Mỹ, đồng thời gỡ bỏ các rào cản nhập khẩu đối với ô tô, thực phẩm và dược phẩm nước này.

Thời điểm đó, chính quyền ông Trump cho biết Thái Lan sẽ chi hơn 18 tỉ USD để mua máy bay Mỹ, nhập khẩu nông sản và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Hồi tháng 2, Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ mức thuế 19% mà ông Trump áp lên hàng hóa Thái Lan. Đến tháng 7, Mỹ tìm cách áp mức thuế thay thế 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ Thái Lan, với cáo buộc nước này chưa có biện pháp ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao nắm đấm khi bước xuống cầu thang máy bay - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào các quan chức khi đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay khi lên trực thăng để di chuyển vào trung tâm Manila - Ảnh: AFP