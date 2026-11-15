Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

40 tiếng sau khi Mỹ dừng bay toàn quốc, ông Trump mới lên tiếng: 'Tại Biden!'

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Gần 2 ngày sau sự cố hàng không ảnh hưởng cả nước, ông Trump mới lên tiếng và lập tức quy mọi trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm.

40 tiếng sau vụ dừng bay toàn quốc, ông Trump mới lên tiếng: Do ông Biden! - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sáng 15-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên mạng xã hội Truth Social đổ lỗi cho chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden về sự cố khiến toàn bộ máy bay tại Mỹ phải "nằm đất" hôm 13-11.

Đây là lần đầu ông Trump lên tiếng về vụ việc, hơn 40 tiếng sau khi Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh dừng mọi chuyến bay cất cánh trên cả nước do một đợt nâng cấp kỹ thuật gặp trục trặc.

"Chính quyền ông Biden là một thảm họa đối với FAA. Mọi thứ họ động vào đều hỏng bét. Các khoản tiền lớn bị chi tiêu thiếu khôn ngoan, khiến một hệ thống vốn đã cũ kỹ, hỏng hóc còn tệ hơn so với lúc họ bắt tay vào làm", ông Trump viết.

Theo ông, chính quyền của ông đã có "hiểu biết và kế hoạch" cho hệ thống điều hành bay, nhưng cần Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua ngân sách nâng cấp. Ông Trump cũng khẳng định FAA đang làm rất tốt và đã sẵn sàng cho việc nâng cấp.

Trong một bài đăng sau đó, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục hối thúc Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách "đang rất cần" cho hệ thống kiểm soát không lưu. 

Ông hứa hẹn Mỹ sẽ sở hữu hệ thống tốt nhất thế giới nếu được cấp tiền.

"Phần lớn hệ thống kiểm soát không lưu hiện nay đã 50 năm tuổi. Thật nực cười! Chúng tôi đã bắt đầu công việc, nhưng việc này phải được làm một lần cho xong, chứ không phải nhỏ giọt. 

Quốc hội phải phê duyệt. Chính quyền ông Biden đã khiến nó bị lùi lại nhiều năm!", ông Trump viết.

Theo đài Al Jazeera, FAA phát lệnh dừng bay toàn quốc lúc 15h54 ngày 13-11 (giờ miền Đông nước Mỹ). Lý do là một sự cố viễn thông ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài. Lệnh này được dỡ bỏ sau hơn 4 tiếng.

Giới chức Mỹ cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ một đợt nâng cấp định kỳ. Khi đó, nhà thầu L3Harris đang thay dây đồng cũ bằng cáp quang tại một địa điểm. Bộ định tuyến (router) ở đó đã làm quá tải hệ thống, gây gián đoạn liên lạc và tạo ra các "khoảng trống" radar.

Sự cố ảnh hưởng tới 17/22 trung tâm kiểm soát đường dài của FAA. Hơn 9.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy trong ngày 13-11 và hơn 5.000 chuyến khác bị hủy trong ngày 14-11.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy khẳng định không có dấu hiệu đây là một vụ tấn công mạng. 

Ông cũng tuyên bố sẽ buộc các bên liên quan chịu trách nhiệm. 

Ông Duffy cũng đề nghị Quốc hội cấp 50 tỉ USD để nâng cấp hệ thống, tăng so với mức 30 tỉ USD đề xuất trước đó. Năm 2025, Quốc hội Mỹ đã thông qua 12,5 tỉ USD cho mục tiêu này.

40 tiếng sau vụ dừng bay toàn quốc, ông Trump mới lên tiếng: 'Do ông Biden!' - Ảnh 3.Vì sao ông Trump chưa quyết tấn công Iran sau bầu cử?

Tổng thống Trump được cho là đã có tính toán mới, trong đó cân nhắc hoãn không kích Iran nếu Tehran không có thêm hành động khiêu khích.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: FAA Donald Trump Joe Biden

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất