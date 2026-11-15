40 tiếng sau khi Mỹ dừng bay toàn quốc, ông Trump mới lên tiếng: 'Tại Biden!'

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, sáng 15-11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên mạng xã hội Truth Social đổ lỗi cho chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden về sự cố khiến toàn bộ máy bay tại Mỹ phải "nằm đất" hôm 13-11.

Đây là lần đầu ông Trump lên tiếng về vụ việc, hơn 40 tiếng sau khi Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh dừng mọi chuyến bay cất cánh trên cả nước do một đợt nâng cấp kỹ thuật gặp trục trặc.

"Chính quyền ông Biden là một thảm họa đối với FAA. Mọi thứ họ động vào đều hỏng bét. Các khoản tiền lớn bị chi tiêu thiếu khôn ngoan, khiến một hệ thống vốn đã cũ kỹ, hỏng hóc còn tệ hơn so với lúc họ bắt tay vào làm", ông Trump viết.

Theo ông, chính quyền của ông đã có "hiểu biết và kế hoạch" cho hệ thống điều hành bay, nhưng cần Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua ngân sách nâng cấp. Ông Trump cũng khẳng định FAA đang làm rất tốt và đã sẵn sàng cho việc nâng cấp.

Trong một bài đăng sau đó, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục hối thúc Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách "đang rất cần" cho hệ thống kiểm soát không lưu.

Ông hứa hẹn Mỹ sẽ sở hữu hệ thống tốt nhất thế giới nếu được cấp tiền.

"Phần lớn hệ thống kiểm soát không lưu hiện nay đã 50 năm tuổi. Thật nực cười! Chúng tôi đã bắt đầu công việc, nhưng việc này phải được làm một lần cho xong, chứ không phải nhỏ giọt.

Quốc hội phải phê duyệt. Chính quyền ông Biden đã khiến nó bị lùi lại nhiều năm!", ông Trump viết.

Theo đài Al Jazeera, FAA phát lệnh dừng bay toàn quốc lúc 15h54 ngày 13-11 (giờ miền Đông nước Mỹ). Lý do là một sự cố viễn thông ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài. Lệnh này được dỡ bỏ sau hơn 4 tiếng.

Giới chức Mỹ cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ một đợt nâng cấp định kỳ. Khi đó, nhà thầu L3Harris đang thay dây đồng cũ bằng cáp quang tại một địa điểm. Bộ định tuyến (router) ở đó đã làm quá tải hệ thống, gây gián đoạn liên lạc và tạo ra các "khoảng trống" radar.

Sự cố ảnh hưởng tới 17/22 trung tâm kiểm soát đường dài của FAA. Hơn 9.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy trong ngày 13-11 và hơn 5.000 chuyến khác bị hủy trong ngày 14-11.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy khẳng định không có dấu hiệu đây là một vụ tấn công mạng.

Ông cũng tuyên bố sẽ buộc các bên liên quan chịu trách nhiệm.

Ông Duffy cũng đề nghị Quốc hội cấp 50 tỉ USD để nâng cấp hệ thống, tăng so với mức 30 tỉ USD đề xuất trước đó. Năm 2025, Quốc hội Mỹ đã thông qua 12,5 tỉ USD cho mục tiêu này.