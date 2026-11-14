Vì sao ông Trump chưa quyết tấn công Iran sau bầu cử?

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục thay đổi lập trường giữa đe dọa leo thang cuộc chiến với Iran bằng các cuộc không kích mới và việc thu hẹp quy mô hoạt động quân sự.

Tính toán mới của ông Trump

Hãng Reuters ngày 14-11 dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết vị tổng thống Mỹ dường như vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách giải quyết cuộc xung đột.

Tuy nhiên, trong các cuộc họp với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia và sau một loạt các cuộc báo cáo tình báo, ông Trump cho biết đang cân nhắc tạm hoãn các cuộc không kích nếu không có hành động khiêu khích mới từ Tehran hoặc lực lượng Houthi ở Yemen.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự thấu hiểu với các đồng minh trong khu vực, những quốc gia đã yêu cầu ông không quay lại một cuộc chiến tranh toàn diện.

"Với tư cách Tổng tư lệnh, Tổng thống Trump là kiến trúc sư và là người ra quyết định duy nhất nắm trong tay mọi quân bài, đồng thời sẽ luôn đảm bảo rằng lợi ích của nước Mỹ được bảo vệ. Chỉ có Tổng thống Trump mới biết ông ấy sẽ làm gì và vào khi nào" - Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng.

Trong các cuộc điện đàm diễn ra hai tuần qua, ông Trump đã tham khảo ý kiến từ Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ và một nguồn thạo tin khác, cả hai nhà lãnh đạo này đều thúc giục ông Trump không nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Các nguồn tin cho biết ông Trump đã không đưa ra bất kỳ cam kết nào.

Trước đó, vào ngày 31-10, ông Trump từng nói với Thái tử bin Salman rằng ông đang lên kế hoạch tấn công sau bầu cử giữa kỳ, nhưng vị thái tử đã khẩn khoản yêu cầu ông hoãn lại và lập luận rằng các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran đang phát huy tác dụng.

Hai quan chức Mỹ được tiếp cận các bản tóm tắt tình báo cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá lệnh phong tỏa đường biển và các biện pháp trừng phạt kinh tế của Washington đang tàn phá nền kinh tế Iran và sẽ tiếp tục gây áp lực lên Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại thủ đô Riyadh hồi năm 2025 - Ảnh: REUTERS



Các lựa chọn quân sự

Cùng lúc đó, 3 nguồn tin khác am hiểu về kế hoạch của Mỹ khẳng định quân đội nước này vẫn sẵn sàng leo thang chiến sự nếu cần thiết.

Trong những ngày tới, một tàu sân bay thứ ba sẽ tiến vào Trung Đông để thay thế một trong hai chiếc đang hoạt động tại khu vực, nhưng cả ba tàu sân bay đều có thể ở lại nếu tình hình đòi hỏi.

Một trong những nguồn tin nắm rõ nội dung các cuộc điện đàm của ông Trump với lãnh đạo Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Mỹ có thể chọn giải pháp ném bom các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Tuy nhiên, Mỹ từng không kích các cơ sở này trước đây, và hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc tấn công tiếp theo có mang lại thành công hay không.

Theo hai quan chức Mỹ, các cơ quan tình báo nước này đánh giá rằng nối lại không kích sẽ không làm thay đổi đáng kể những yêu sách của Iran trên bàn đàm phán. Theo Reuters, ông Trump cũng đã được báo cáo về tình trạng kho vũ khí của Mỹ, trong đó một số loại đã sụt giảm xuống mức đáng lo ngại.

