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Ngoại trưởng Rubio hòa giọng với ông Trump: Iran đã suy yếu, Mỹ chưa cần đánh tiếp

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Washington chưa cần tiến hành thêm các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, bởi sức ép kinh tế của Mỹ đã khiến Tehran suy yếu đáng kể.

Ông Rubio nói Mỹ chưa cần hành động quân sự thêm vì Iran đã suy yếu về kinh tế - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP ngày 14-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã củng cố nhận định mà Tổng thống Donald Trump nêu hồi đầu tuần rằng cuộc chiến với Iran "về cơ bản đã kết thúc trên phương diện quân sự".

"Thẳng thắn mà nói, sức ép kinh tế chúng ta gây ra lớn đến mức hiện không cần hành động quân sự gì thêm, vì chúng ta đã khiến họ suy yếu rất nhiều. Nhưng theo tôi, chiến thắng là bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Rubio đưa ra nhận định.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận cuộc chiến đã đẩy giá nhiên liệu lên cao, gây thêm gánh nặng cho người dân Mỹ và ảnh hưởng đến gần như mọi lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu.

Theo ông Rubio, Tổng thống Trump có thể phớt lờ điều mà Mỹ xem là mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran, tránh một cuộc chiến không được công chúng ủng hộ và "để người kế nhiệm lo". 

Tuy nhiên ông Trump đã quyết định xử lý vấn đề ngay trong nhiệm kỳ của mình. "Đó là việc khó khăn và thường gây tổn thất về kinh tế cũng như trên các phương diện khác. Chúng tôi hiểu điều đó" - ông Rubio nhấn mạnh.

Về phía Iran, cùng ngày, Tehran thông báo với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) rằng các cuộc thảo luận về giám sát hạt nhân chưa thể tiếp tục khi Iran vẫn đối mặt với các mối đe dọa quân sự.

Theo báo cáo của IAEA, Iran khẳng định chưa thể nối lại thanh sát chừng nào Mỹ còn đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. 

Tehran đến nay vẫn chưa cho phép các thanh sát viên tiếp cận những địa điểm bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công của Israel và Mỹ trong cuộc chiến hồi tháng 6-2025.

Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13-11, Phó đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Gholamhossein Darzi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả quyết liệt nếu giao tranh tái diễn. 

Theo ông Darzi, những lời đe dọa và các cuộc tấn công của Mỹ trong 2 năm qua, ngay cả khi hai bên đang đàm phán, đã làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của Iran. Ông cho rằng triển vọng nối lại đàm phán vẫn rất mong manh nếu Tehran chưa nhận được bảo đảm đáng tin cậy.

Ngoại trưởng Rubio: Iran đã suy yếu, Mỹ chưa cần đánh tiếp - Ảnh 3.Iran tuyên bố có tên lửa đánh xa 1.500km, gọi Mỹ là 'con hổ giấy'

Iran tuyên bố sở hữu năng lực tên lửa mang đầu đạn 2 tấn, đồng thời cảnh báo sẽ đối đầu với các mối đe dọa ở mọi cấp độ và không giới hạn địa lý.

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    Chủ đề: Iran vũ khí hạt nhân Mỹ

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ - Iran

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