Thượng nghị sĩ Dân chủ kêu gọi hợp tác với ông Trump

Thượng nghị sĩ đắc cử James Talarico (Đảng Dân chủ, bang Texas) lên tiếng kêu gọi hợp tác với Tổng thống Trump - Ảnh: AFP

Hôm 12-11, ông Talarico cho rằng Đảng Dân chủ cần làm việc với Tổng thống Trump để hiện thực hóa các chính sách cứu trợ kinh tế, cải cách chính trị và chính sách nhập cư trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông, theo tờ The Hill.

Ông Talarico - người sẽ trở thành thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của Texas (còn được gọi là bang “ngôi sao cô đơn”, do lá bang kỳ có một ngôi sao duy nhất) kể từ năm 1988 - vốn là một chính trị gia thường xuyên cổ vũ cho tinh thần hợp tác lưỡng đảng.

Vị nghị sĩ đắc cử nhấn mạnh không thể chờ đợi cho đến khi một tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức mới bắt đầu hành động vì lợi ích của người dân Mỹ, “cho nên chúng ta phải hợp tác với Tổng thống Trump".

"Nếu Tổng thống Trump muốn có những tấm biển tưởng niệm, ảnh chân dung và tượng bán thân như cố Tổng thống Lyndon B. Johnson, chúng ta có thể giúp biến điều đó thành hiện thực" - ông nói thêm.

Ông Talarico nhấn mạnh các nhà lập pháp Dân chủ tại Điện Capitol (Quốc hội Mỹ) nên biến hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump thành "quãng thời gian hiệu quả nhất của mọi nhiệm kỳ tổng thống" trong lịch sử.

Ông khẳng định thời khắc hiện tại mang ý nghĩa lớn lao hơn sự đối đầu giữa "phe Đỏ và phe Xanh".

"Vấn đề hiện tại vượt xa khuôn khổ đảng phái. Chúng ta đã chán ngấy việc bị kích động chống lại nhau. Chúng ta đã mệt mỏi khi bị xúi giục thù ghét lẫn nhau. Nền chính trị kiểu này đã kéo dài suốt 10 năm qua" - ông Talarico bày tỏ.

Vị thượng nghị sĩ đắc cử của Texas không phải là thành viên Dân chủ mới đắc cử duy nhất đề xuất hợp tác với Tổng thống Trump.

Cũng trong ngày 12-11, Thượng nghị sĩ đắc cử Abdul El-Sayed (Đảng Dân chủ, bang Michigan) đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X hình ảnh mô phỏng thẻ bảo hiểm y tế mang tên "Trump Care", nhằm kêu gọi vị tổng thống đương nhiệm ủng hộ chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân.

"Ông Trump, lời đề nghị này đã được dọn ra sẵn trên bàn. Hãy đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân Mỹ, từ lúc lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay" - ông El-Sayed viết.

Theo Hãng tin AP, sự háo hức hợp tác với ông Trump là điều đáng chú ý từ phía ông El-Sayed và ông Talarico, vì đây là hai chính trị gia từng nhiều lần bị nhà lãnh đạo Mỹ công kích trong chiến dịch vận động cho Đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ.

Những lời đề nghị trên có thể sẽ góp phần định hình cách tiếp cận của đảng Dân chủ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.