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Các nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu ông Musk không xóa hồ sơ hạn chế Starlink cho Ukraine

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NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã yêu cầu tỉ phú Elon Musk bảo quản mọi hồ sơ liên quan đến nghi vấn SpaceX hạn chế quyền tiếp cận internet vệ tinh cho quân đội Ukraine.

Đảng Dân chủ yêu cầu ông Musk không xóa hồ sơ hạn chế Starlink cho Ukraine - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk và dịch vụ Internet từ vệ tinh Starlink - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-11 (giờ địa phương), một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã yêu cầu tỉ phú Elon Musk lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc SpaceX hạn chế Ukraine sử dụng hai dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield của công ty.

Theo phía Ukraine, Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, đóng vai trò sống còn với liên lạc ở tiền tuyến và đặc biệt là việc vận hành các hệ thống không người lái (drone). Đây là công cụ quan trọng giúp nước này chống đỡ các đợt tấn công bằng drone và tên lửa của Nga.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 10, giới chức Ukraine đã bắt đầu phàn nàn rằng dịch vụ này bị hạn chế mà không có lời giải thích hay cảnh báo nào từ phía SpaceX.

Do đó, quân đội Ukraine gặp khó khi thực hiện các phi vụ tấn công phức tạp nhằm vào lực lượng Nga. Các drone đánh chặn dùng để bắn hạ drone tấn công của Nga cũng bị chậm lại.

Trong thư gửi ông Musk, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (New Hampshire) và Thượng nghị sĩ Chris Coons (Delaware) viết: "Những đợt hạn chế trong tháng 10 và tháng 11 giờ đây làm dấy lên khả năng đáng lo ngại rằng các lỗ hổng này vẫn tồn tại, ngay cả trong những hệ thống mà Chính phủ Mỹ đang dựa vào".

Hai nghị sĩ cho ông Musk thời hạn đến ngày 30-11 để xác nhận bằng văn bản rằng "mọi biện pháp lưu giữ phù hợp đã được thực hiện".

Hồ sơ mà hai nghị sĩ yêu cầu gồm tài liệu của SpaceX kể từ ngày 1-9. Trong đó có mọi trao đổi liên quan đến Starlink và Starshield tại Ukraine, cùng các liên lạc giữa ông Musk, ban lãnh đạo SpaceX với Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Theo bà Shaheen và ông Coons, các đợt hạn chế đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quyền kiểm soát của SpaceX đối với những hệ thống liên lạc then chốt cho an ninh quốc gia. Hai nghị sĩ cũng chỉ trích điều họ gọi là "cách ra quyết định thiếu minh bạch" của công ty.

Hồi tháng 10, Reuters từng đưa tin lệnh hạn chế dịch vụ Starshield mà quân đội Ukraine sử dụng xuất phát từ chính Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khi đó đã phản bác thông tin này. Ông khẳng định việc Ukraine có được dùng dịch vụ hay không là do SpaceX và ông Musk quyết định.

Cuối tháng 10, Ukraine thông báo Starlink và Starshield đã hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, ngày 12-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các đơn vị quân đội nước này lại ghi nhận tình trạng gián đoạn liên lạc qua Starshield.

Đảng Dân chủ yêu cầu ông Musk không xóa hồ sơ hạn chế Starlink cho Ukraine - Ảnh 3.Ông Elon Musk thừa nhận siết Starlink ở Ukraine

Tỉ phú Elon Musk cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng Starlink để tiến hành các cuộc tấn công bằng drone.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: Elon Musk Starlink Ukraine

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