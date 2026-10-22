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Elon Musk dọa sẽ 'truy tìm' chính trị gia muốn điều tra ông

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Tỉ phú Elon Musk cảnh báo sẽ đáp trả các nghị sĩ Đảng Dân chủ nếu họ tiến hành điều tra ông và các doanh nghiệp của ông.

Tỉ phú Elon Musk - Ảnh: AFP

"Những ai muốn gây chiến với tôi nên hiểu rằng tôi sẽ truy tìm kẻ thực sự giật dây phía sau và nhắm vào họ, chứ không chỉ những con rối của họ", tỉ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X.

Theo Đài Fox News, tuyên bố được đưa ra sau khi báo Politico tiết lộ các nghị sĩ Dân chủ đang cân nhắc kế hoạch điều tra tỉ phú Musk cùng các công ty do ông điều hành, trong đó có Tesla và SpaceX.

Ông Elon Musk vốn là nhà tài trợ lớn cho các ứng viên Đảng Cộng hòa và từng giữ vai trò quan trọng trong Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong thời gian hoạt động, DOGE đã triển khai nhiều biện pháp tinh giản bộ máy liên bang, bao gồm các chương trình khuyến khích công chức tự nguyện nghỉ việc hoặc nhận hỗ trợ tài chính để rời khu vực công.

Theo Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO), lực lượng lao động liên bang đã giảm khoảng 250.000 người trong năm 2025, một phần do các biện pháp của DOGE.

Đến cuối tháng 5-2025, ông Musk rời DOGE và chấm dứt vai trò trong chính quyền sau 130 ngày làm nhân viên chính phủ đặc biệt. Sau đó ông tập trung trở lại vào việc điều hành Tesla và SpaceX.

Tuy nhiên hoạt động của DOGE trong thời gian tỉ phú Elon Musk tham gia điều hành vẫn gây nhiều tranh cãi.

Các nghị sĩ Dân chủ đã kêu gọi điều tra việc cơ quan này tiếp cận những dữ liệu nhạy cảm của chính phủ, bao gồm hồ sơ an sinh xã hội, cũng như vai trò của DOGE trong việc đình chỉ hoặc giữ lại các khoản ngân sách liên bang.

Bên cạnh đó, phe Dân chủ còn đặt nghi vấn về nguy cơ xung đột lợi ích giữa vai trò của ông Musk trong chính quyền và hoạt động kinh doanh của các công ty do ông điều hành, đặc biệt khi SpaceX và Tesla có hợp đồng với nhiều cơ quan liên bang.

Elon Musk dọa sẽ 'truy tìm' chính trị gia muốn điều tra ông - Ảnh 3.Tỉ phú Elon Musk âm thầm rót 276 triệu USD giúp Đảng Cộng hòa giữ thế đa số

Tỉ phú Elon Musk đã rót khoảng 276 triệu USD cho bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ tháng 7, một lần nữa trở thành nhà tài trợ lớn nhất được công khai của Đảng Cộng hòa.

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    Chủ đề: Tesla Elon Musk SpaceX Đảng Dân chủ

    Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0

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