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Tỉ phú Elon Musk ký kiến nghị phục chức cho ông Jensen Huang

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Tỉ phú Elon Musk đã ký kiến nghị đưa nhà sáng lập Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia, một ngày sau khi ông Huang thông báo từ chức.

Elon Musk ký kiến nghị phục chức cho ông Jensen Huang, - Ảnh 1.

Ông Jensen Huang (trái) và tỉ phú Elon Musk - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Theo báo Washington Post ngày 14-11, tỉ phú Elon Musk cho biết ông đã ký kiến nghị kêu gọi Nvidia đưa nhà sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO).

"Đang có một bản kiến nghị kêu gọi đưa ông ấy trở lại và tôi cũng ký" - ông Musk viết trên mạng xã hội X ngày 13-11, một ngày sau khi ông Huang thông báo từ chức.

Ông Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài luồn với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị giới tình báo Mỹ nghi hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. 

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin ông từng có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell (48 tuổi), phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia và là cấp dưới của ông tại tập đoàn.

Theo Washington Post, chưa rõ ông Musk đã ký bản kiến nghị nào. Tuy nhiên tên ông và một số lãnh đạo ngành công nghệ được ghi nhận đã xuất hiện trên trang StandWithJensen.com. Trên trang này, một bản kiến nghị kêu gọi đưa ông Huang trở lại đã thu hút hàng nghìn chữ ký.

"Chúng tôi lo ngại ông Jensen Huang bị buộc rời chức mà chưa được xem xét theo một quy trình thỏa đáng" - bản kiến nghị nêu rõ.

Theo tạp chí Wired, lời kêu gọi đưa ông Huang trở lại ghế CEO đã lan rộng trong nội bộ Nvidia và thu hút hơn 1.600 bình luận tính đến ngày 12-11. Phần lớn ý kiến ủng hộ ông tiếp tục lãnh đạo hãng chip.

Bên ngoài Nvidia, tỉ phú Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Huang. Hôm 11-11, khi tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge gợi ý ông Musk nên tuyển nhà sáng lập Nvidia, vị tỉ phú đáp ngắn gọn: "Đó sẽ là một vinh dự".

Tổng thống Trump cũng được cho là đã gọi điện động viên ông Huang tiếp tục tìm cách giữ ghế CEO, trước khi nhà sáng lập Nvidia quyết định từ chức.

Lời kêu gọi đưa ông Huang trở lại xuất hiện đúng lúc cổ phiếu Nvidia chịu sức ép sau khi ông rời ghế CEO.

Theo Wall Street Journal, vốn hóa hãng chip đã xuống còn khoảng 3.920 tỉ USD vào ngày 13-11. Tính cả tuần, Nvidia mất 573 tỉ USD giá trị thị trường, mức giảm vốn hóa trong một tuần lớn nhất từng ghi nhận đối với một công ty.

- Ảnh 1.Ông Trump từng gọi điện khuyên ông Jensen Huang đấu tranh giữ ghế CEO Nvidia

Ông Trump được cho là đã trực tiếp gọi điện động viên ông Jensen Huang tiếp tục đấu tranh giữ vị trí CEO của Nvidia, trước khi ông Huang quyết định từ chức.

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    Chủ đề: Nvidia ngoại tình Elon Musk Jensen Huang

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