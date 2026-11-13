Rộ tin CEO Jensen Huang có nhân tình thứ ba

Cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Tiết lộ mới nhất này xuất hiện ngay sau bê bối liên quan đến hai mối quan hệ ngoài luồng khác, vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông Jensen Huang phải từ chức vào ngày 12-11.

Hai người phụ nữ được nhắc đến trước đó là bà Alice Huang (nhân vật bị tình báo Mỹ nghi là gián điệp Trung Quốc) và bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Reuters không tiết lộ danh tính của người được cho là nữ tình nhân thứ 3.

Về phía Nvidia, tập đoàn từ chối bình luận về vụ việc. Bà Powell, ông Jensen Huang và đại diện Hội đồng quản trị Nvidia đều không phản hồi các yêu cầu bình luận. Phóng viên cũng không thể liên lạc được với bà Alice Huang.

Trước đó, trong một tuyên bố vào ngày 8-11, ông Jensen Huang thừa nhận có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng sau khi xuất hiện tin tức về vụ việc với bà Alice, dù ông không trực tiếp nhắc đến tên người phụ nữ này.

Quyết định rời ghế nóng của cựu CEO Nvidia có nguy cơ gây xáo trộn nghiêm trọng ngành trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực đã định hình với vai trò rất lớn của ông Huang.

Thời gian qua, Nvidia tận dụng tiềm lực tài chính khổng lồ để thúc đẩy hệ sinh thái AI thông qua các thỏa thuận tài chính phức tạp, nhằm hỗ trợ khách hàng mua chip của hãng. Để hiện thực hóa chiến lược này, tập đoàn đã rót vốn đầu tư vào nhiều công ty điện toán đám mây và phòng thí nghiệm AI.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress giữ chức CEO tạm quyền trong quá trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Hiện tại, giới lãnh đạo tập đoàn đang xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài cho vị trí này.

Công ty cũng bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu CEO Công ty Synopsys và là thành viên hội đồng quản trị Nvidia, làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận rằng cựu CEO Tập đoàn Apple Tim Cook nên thay thế ông Jensen Huang ở vị trí CEO Tập đoàn Nvidia, nhấn mạnh "một huyền thoại thay thế một huyền thoại".