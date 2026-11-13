Ông Trump từng gọi điện khuyên ông Jensen Huang đấu tranh giữ ghế CEO Nvidia

Ông Trump và CEO Nvidia Jensen Huang tại một sự kiện ở Washington ngày 30-4-2025 - Ảnh: REUTERS

Thông tin được báo New York Times tiết lộ ngày 12-11, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép khi yêu cầu ông Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ra điều trần về những lo ngại an ninh quốc gia liên quan đến vụ việc.

Riêng ông Huang còn đối mặt nguy cơ nhận trát triệu tập nếu không tự nguyện hợp tác.

Bảo vệ đến phút cuối

Theo hai nguồn tin am hiểu về vụ việc, Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho ông Jensen Huang hôm 10-11, chỉ hai ngày trước khi Nvidia thông báo thay thế vị giám đốc điều hành (CEO) 63 tuổi giữa vụ bê bối đang gây chấn động ngành công nghệ Mỹ.

Hai nguồn tin am hiểu cuộc trò chuyện tiết lộ ông Trump đã khuyến khích ông Huang tiếp tục đấu tranh để giữ vị trí lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ vẫn kiên quyết hậu thuẫn ông Huang dù các cơ quan tình báo nước này kết luận vị CEO có quan hệ ngoài luồng với bà Alice Huang - nữ doanh nhân Trung Quốc, lãnh đạo Công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore, và là người bị nghi làm gián điệp cho Bắc Kinh.

Trước đó, ông Trump đã được cảnh báo ít nhất hai lần về mối quan hệ này, lần đầu vào cuối năm 2025 và lần thứ hai vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, ông không có động thái can thiệp, và thậm chí vẫn đưa ông Huang tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5.

Ngày 12-11, Nvidia thông báo thay thế ông Huang sau khi xuất hiện thêm thông tin về mối quan hệ ngoài luồng khác giữa ông với một nữ nhân viên công ty.

Bà Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang trong bữa tiệc tại nhà hàng ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngày 22-5-2025 - Ảnh: AFP

Cùng ngày, ông Trump vẫn công khai ca ngợi vị CEO Nvidia là một "huyền thoại".

Theo các cố vấn Nhà Trắng, ngoài quan hệ cá nhân, một lý do khác khiến ông Trump kiên quyết bảo vệ ông Huang là ông xem Nvidia như một doanh nghiệp "quá lớn để có thể sụp đổ", có vai trò then chốt với nền kinh tế Mỹ và tham vọng không để Trung Quốc qua mặt trong cuộc đua AI.

Khi biết hội đồng quản trị Nvidia cân nhắc miễn nhiệm ông Huang, tổng thống đã hỏi những người thân tín về phản ứng của thị trường, đồng thời lo ngại quyết định này có thể khiến chứng khoán Mỹ lao dốc.

Từ người xa lạ đến mối quan hệ thân tình

Sự bảo vệ của ông Trump dành cho CEO Nvidia càng đáng chú ý khi chỉ hai năm trước, hai người gần như không có mối liên hệ nào với nhau.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump thậm chí không biết Nvidia là công ty gì. Trong khi đó, ông Huang ít quan tâm chính trị, không vận động hành lang và cũng không tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1-2025 của Tổng thống Mỹ.

Bước ngoặt đến vào tháng 4-2025, khi ông Huang cùng vợ dự bữa tối với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Từ đó, tổng thống ngày càng ấn tượng với người đứng đầu Nvidia, doanh nghiệp kiểm soát ít nhất 80% thị trường chip phục vụ huấn luyện các mô hình AI tiên tiến.

Ông Trump thậm chí xem ông Huang như một "Henry Ford thời hiện đại", tức có khả năng thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp mới tại Mỹ.

Về phần mình, ông Huang cam kết Nvidia sẽ sản xuất tại Mỹ các thiết bị phục vụ hạ tầng AI với tổng giá trị lên tới 500 tỉ USD, đồng thời nhiều lần công khai ca ngợi tổng thống.

Ông Trump từng nhiều lần ca ngợi tài năng của ông Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Mối quan hệ này còn giúp ông Huang tác động đáng kể đến chính sách xuất khẩu chip của Washington.

Bất chấp sự phản đối của phe cứng rắn với Trung Quốc, ông Trump đã chấp thuận đề xuất cho phép Nvidia bán một số dòng chip sang thị trường này, với điều kiện Chính phủ Mỹ được hưởng 15% doanh thu, rồi sau đó tăng lên 25%.

Thỏa thuận gây tranh cãi vì những lo ngại về tính hợp pháp và nguy cơ đánh đổi an ninh quốc gia lấy lợi ích kinh tế.

Theo New York Times, dù từng sử dụng những lời lẽ gay gắt nhằm vào Bắc Kinh, ông Trump trên thực tế vẫn ưu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn là kéo dài đối đầu.