Tổng thống Donald Trump đi cùng một sĩ quan không quân trước khi lên chuyên cơ Air Force One bắt đầu chuyến công du châu Á ngày 16-11 - Ảnh: AFP

Theo báo Hill, ngày 16-11, chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải thay đổi lộ trình, sau khi thời tiết cực đoan buộc chuyên cơ Air Force One chuyển điểm dừng tiếp nhiên liệu tại bang Alaska (Mỹ).

"Do thời tiết cực đoan tại thành phố Anchorage (Alaska), chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống thành phố Fairbanks (Alaska) để tiếp nhiên liệu trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Hiện chúng tôi đã cất cánh để tiếp tục hành trình đến Philippines", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Trong tuần này, ông Trump sẽ đến Philippines và Trung Quốc để tham dự các hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Các chủ đề trọng tâm dự kiến được đưa ra thảo luận gồm trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại và an ninh.

Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại song phương đến ngày 10-1. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhất là khi thỏa thuận có nguy cơ hết hiệu lực.

Theo thỏa thuận ban đầu, Mỹ giảm thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh tạm ngừng kiểm soát xuất khẩu một số kim loại hiếm.

Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian ở Trung Quốc, nhằm nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, ông Trump nói với các phóng viên rằng sẽ trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc và Nga về cuộc xung đột tại Ukraine, dù các quan chức trong chính quyền của ông trước đó tuyên bố vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự.

"Chúng tôi sẽ bàn về chủ đề yêu thích của tôi, đó là Ukraine. Ukraine đang đánh mất chính mình. Nga đang mất 25.000 binh sĩ mỗi tháng. Vì vậy, chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề đó", ông Trump phát biểu ngày 16-11.

Theo Đài Fox News, tháp tùng ông Trump trong chuyến đi có Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng nhiều nhân viên Nhà Trắng.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng tham gia chuyến đi, trong bối cảnh xuất hiện thông tin hai quan chức bất đồng về việc có đưa Công ty Megaspeed (trụ sở tại Singapore) vào danh sách đen thương mại của Mỹ hay không.

Doanh nghiệp này bị cáo buộc tiếp tay cho các công ty Trung Quốc tiếp cận những dòng chip Nvidia thuộc diện hạn chế xuất khẩu. Megaspeed đã bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Ngày 16-11, ông Trump thừa nhận hai bộ trưởng có quan điểm khác biệt, đồng thời cho rằng ông Lutnick có thể đã trì hoãn hành động nhằm tránh khiến căng thẳng với Bắc Kinh leo thang.

"Hiện tại chúng tôi đang có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc. Tôi hiểu quan điểm của cả hai phía và tôi sẽ đưa ra quyết định", ông Trump nói.