Công ty Megaspeed, đối tác của Nvidia, 'phá vỡ im lặng' về bà Alice Huang

Alice Huang trong các ảnh chụp cùng CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: NOWNews và NetThunder/LinkedIn

Ngày 15-11, Công ty công nghệ Megaspeed cho biết nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang - người bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với cựu CEO Nvidia Jensen Huang, làm dấy lên những lo ngại đối với an ninh quốc gia Mỹ - đã chính thức rời công ty vào ngày 30-8-2025, theo Hãng tin Reuters.

Họ khẳng định bà Alice Huang hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ nào tại công ty.

Megaspeed gần đây thu hút sự chú ý sau bê bối tình ái của cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore này là đối tác kinh doanh hàng đầu của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - một vị thế giúp công ty được tiếp cận các dòng chip của Nvidia.

Bà Alice Huang từng làm CEO của Megaspeed. Bà bị giới chức Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc, song Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc.

"Megaspeed không bình luận về các vấn đề cá nhân và đời tư của bà Alice Huang" - công ty cho biết thêm.

Tháng 10-2025, báo New York Times đưa tin Megaspeed đã bị Mỹ điều tra về nghi vấn hỗ trợ khách hàng Trung Quốc tiếp cận các dòng chip máy tính Nvidia thuộc diện bị Washington kiểm soát xuất khẩu.

"Megaspeed đã nắm được những thông tin gần đây trên truyền thông, trong đó đưa ra các nhận định về hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và hoạt động toàn cầu của chúng tôi mà không có bằng chứng xác thực" - công ty nêu trong tuyên bố ngày 15-11.

Công ty này khẳng định họ "kinh doanh hợp pháp và đúng luật", đồng thời đã thuê cố vấn pháp lý bên ngoài để thực hiện một cuộc rà soát nội bộ toàn diện.

Megaspeed cho biết các hoạt động và cơ chế kiểm soát chuỗi cung ứng của công ty được thiết kế nhằm bảo đảm tuân thủ quy định, trong đó có những yêu cầu của Mỹ về kiểm soát xuất khẩu.

Công ty này được thành lập năm 2015 với tên gọi ban đầu là 7Road International, sau đó đổi tên thành Megaspeed International vào tháng 3-2023. Theo nhóm nghiên cứu C4ADS có trụ sở tại Washington, bà Alice Huang trở thành cổ đông chi phối của Megaspeed vào tháng 3-2023.

Hôm 12-11, Hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay bà Alice Huang đang có mặt tại Bắc Kinh. Không rõ bà Alice Huang đến thủ đô Trung Quốc khi nào và vì lý do gì. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Singapore thông tin bà Alice Huang đã bị cảnh cáo nghiêm khắc và cấm nhập cảnh trở lại Singapore, sau khi cảnh sát đánh giá bà cố tình cung cấp thông tin không chính xác nhằm giảm nhẹ vai trò của mình tại công ty trong quá trình điều tra trước đây. Cũng trong ngày 12-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Mỹ nên ngừng bịa đặt những câu chuyện "gián điệp" như vụ CEO Nvidia Jensen Huang để lấy cớ áp lệnh phong tỏa công nghệ.