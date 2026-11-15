2 cổ đông lớn kêu gọi Nvidia xem xét đưa ông Jensen Huang trở lại

Ông Jensen Huang (giữa) tham dự một hội nghị về đổi mới sáng tạo tại Viện Hòa bình ở Washington, D.C., Mỹ ngày 8-10-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 14-11, kênh CNBC đưa tin hai cổ đông lớn của Tập đoàn sản xuất chip Nvidia đang kêu gọi hội đồng quản trị cân nhắc mọi phương án về ban lãnh đạo tương lai của công ty này, trong đó có khả năng "Jensen Huang trở lại".

Trong lá thư gửi hội đồng quản trị Nvidia và được chia sẻ lại trên nền tảng X, Giám đốc điều hành Công ty đầu tư Altimeter Capital, ông Brad Gerstner, đã kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia "theo đuổi một quy trình chậm rãi, thận trọng và có tính toán kỹ lưỡng liên quan đến ban lãnh đạo tương lai của Nvidia".

Bức thư cũng có chữ ký của ông Gavin Baker, Giám đốc đầu tư Công ty Atreides Management.

Theo hồ sơ mới nhất nộp lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), cổ phiếu Nvidia chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư được Công ty Altimeter Capital công bố, với 9,4 triệu cổ phiếu trị giá gần 1,9 tỉ USD tính đến ngày 30-6-2026.

Trong khi đó, Atreides nắm giữ 1,2 triệu cổ phiếu Nvidia, trị giá gần 250 triệu USD vào cuối tháng 6.

Bức thư cho rằng Nvidia sẽ được "điều hành tốt" dưới sự lãnh đạo của CEO tạm thời, bà Colette Kress.

Hôm 12-11, Tập đoàn Nvidia thông báo bà Colette Kress sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Trước đó, bà đã giữ chức giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia trong 13 năm.

"Tuy nhiên, người sáng lập và là người lãnh đạo tài ba của công ty phi thường này trong thời gian dài xứng đáng được hưởng một quy trình thận trọng, tránh mọi sự vội vàng không cần thiết trong việc thay thế ông trước khi mọi sự thật được làm rõ" - bức thư kết lại.

Bức thư đề cập đến khả năng ông Jensen Huang trở lại, nhưng không kêu gọi đưa vị tỉ phú 63 tuổi trở lại vị trí CEO ngay lập tức.

CEO Nvidia Jensen Huang từ chức vào hôm 12-11 trong bối cảnh rộ tin về các mối quan hệ ngoài luồng của ông, trong đó có mối quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang - người bị cáo buộc là gián điệp và từng làm việc tại Công ty công nghệ Megaspeed, khách hàng của Nvidia.

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra Megaspeed (có trụ sở tại Singapore) vì nghi công ty này chuyển hướng một phần số chip AI bị Mỹ hạn chế xuất khẩu của Nvidia sang Trung Quốc

Tỉ phú Elon Musk cũng lên tiếng Trên nền tảng X hôm 13-11, CEO SpaceX Elon Musk thông báo ông đã ký một bản kiến nghị kêu gọi khôi phục chức vụ cho ông Jensen Huang. Bản kiến nghị trực tuyến mang tên "Stand with Jensen" (Sát cánh cùng Jensen) cập nhật đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký, trong đó có hơn 5.000 nhân viên hiện tại của Nvidia. Hôm 14-11, tỉ phú Musk viết trên X rằng nếu không có ông Jensen Huang, một số "thỏa thuận quan trọng sẽ bị mất". Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào ngày 19-11, nhưng theo các quan chức Mỹ, ông không có kế hoạch đề cập vụ bê bối liên quan Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ông Musk dự kiến tháp tùng ông Trump trong chuyến đi tới Thâm Quyến (Trung Quốc) để tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào ngày 18 và 19-11.