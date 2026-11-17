Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại sân bay vũ trụ Vostochny, vùng Amur thuộc Viễn Đông Nga, ngày 13-9-2023 - Ảnh: REUTERS

Điện Kremlin nói ông Putin có thể gặp ông Kim Jong Un tại Trung Quốc

Điện Kremlin không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc trong tuần này, nếu ông Kim cũng tham dự sự kiện.

Theo Hãng tin Reuters ngày 16-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra thông tin trên trong lúc Tổng thống Putin tiếp phái đoàn Đảng Lao động Triều Tiên do quan chức cấp cao Jo Yong Won dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, ông Putin ca ngợi sự đóng góp của binh sĩ Triều Tiên trong cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời cho biết Nga dự kiến khánh thành một công trình điêu khắc vào cuối năm nay nhằm tôn vinh chiến công chung của quân đội hai nước.

Cũng trong cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn thông tin tình báo cho biết Triều Tiên đang cung cấp thêm hàng chục tên lửa đạn đạo cho Nga mỗi tháng. Theo ông, việc này cũng giúp Bình Nhưỡng cải thiện hiệu quả của các loại vũ khí do nước này sản xuất.

Tổng thống Putin bắt tay ông Jo Yong Won, quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên, trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ngày 16-11 - Ảnh: AFP

Tòa án Mỹ bác chính sách siết thị thực của ông Trump đối với du học sinh, nhà báo

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế và nhà báo nước ngoài tại Mỹ.

Theo Hãng tin AFP ngày 16-11, Thẩm phán liên bang Dennis Saylor ra phán quyết bác bỏ chính sách trên, cho rằng các quy định này mang tính tùy tiện, lạm dụng quyền hạn và không phù hợp với pháp luật.

Theo đề xuất trước đó của chính quyền ông Trump, sinh viên quốc tế chỉ được phép lưu trú tại Mỹ tối đa bốn năm và phải xin gia hạn nếu muốn tiếp tục học tập, thay vì được ở lại trong suốt chương trình học như trước đây.

Trong khi đó, thời gian lưu trú của nhà báo nước ngoài sẽ giảm từ tối đa 5 năm xuống còn 240 ngày, riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được phép ở lại 90 ngày. Cả hai nhóm đều có thể xin gia hạn.

Thẩm phán Saylor cho rằng chính sách này đi ngược mục tiêu khuyến khích sinh viên nước ngoài đến Mỹ học tập của Quốc hội.

Mỹ triển khai tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông

Quân đội Mỹ xác nhận tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang hoạt động tại Trung Đông, nâng tổng số nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện trong khu vực lên ba, giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16-11 cho biết tàu Theodore Roosevelt được triển khai theo kế hoạch, gia nhập lực lượng hải quân Mỹ tại khu vực, vốn đã có hai tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington cùng hơn 12 tàu khu trục.

Động thái trên diễn ra sau khi Iran tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào hệ thống radar Mỹ tại một căn cứ trực thăng ở Bahrain ngày 15-11. Quân đội Bahrain khẳng định đã đánh chặn thành công các drone này.

Ttàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky xác nhận đàm phán trực tuyến với Mỹ và châu Âu, hẹn gặp tiếp tại Berlin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev ngày 16-11 đã tiến hành vòng đàm phán trực tuyến mới với Mỹ và các nước châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Cuộc đàm phán có sự tham gia của hai đặc phái viên Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng đại diện Pháp, Đức, Anh, Ý và Ba Lan.

Ông Zelensky thừa nhận cuộc thảo luận "không dễ dàng", nhưng cho biết các bên đã nhất trí tiếp tục gặp nhau tại Berlin (Đức), với sự tham gia của các nước thuộc "Liên minh tự nguyện" ủng hộ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định đại diện châu Âu sẽ tiếp tục tham gia các vòng đàm phán với Nga trong thời gian tới.

Trong khi đó, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Matxcơva vẫn chưa đồng ý để đại diện châu Âu tham dự vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.

Bà Le Pen tuyên bố ngừng viện trợ tài chính cho Ukraine nếu đắc cử tổng thống Pháp

Bà Marine Le Pen đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp với Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadym Omelchenko ở Paris ngày 16-11.

Bà Le Pen cho rằng tình hình tài chính công của Pháp không còn cho phép nước này tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, Paris vẫn sẽ thực hiện các cam kết hiện có, bao gồm nghĩa vụ liên quan đến khoản vay 90 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Kiev.

Bà khẳng định Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine thông qua viện trợ trang thiết bị, hỗ trợ nhân đạo và đẩy mạnh ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Bà Le Pen hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027. Tuy nhiên, lập trường của bà khiến các đối thủ lo ngại Ukraine có thể phải chấp nhận những điều kiện bất lợi để sớm chấm dứt chiến tranh.

Chiều Afghanistan Một người chăn cừu Afghanistan lùa đàn cừu trước lúc hoàng hôn tại khu vực Goshkhana, huyện Dand, tỉnh Kandahar, ngày 15-11 - Ảnh: AFP