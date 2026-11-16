Lịch trình của ông Trump tại Trung Quốc, có thể tái ngộ ông Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu vực phi quân sự ở Bàn Môn Điếm năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ hội ngộ tại Trung Quốc trong tuần này.

"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến đây (Mỹ) một tháng trước. Chúng tôi cũng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và có thể gặp cả ông Kim Jong Un", ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường.

Ông Trump cho biết nếu gặp ông Kim, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Trung Quốc. "Như vậy thì tốt", ông nói thêm.

Theo lịch trình Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Thâm Quyến ngày 18-11, sau chặng dừng tại Philippines.

Sáng 19-11, ông sẽ dự phiên họp các nhà lãnh đạo APEC, sau đó có cuộc gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào buổi trưa.

Chiều cùng ngày, hai ông sẽ họp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi ông Trump rời Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16-11 đã xác nhận về cuộc gặp ba bên. Theo Hãng tin AP, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này giữa ba nhà lãnh đạo.

Các quan chức Mỹ trước đó cho biết chương trình dự kiến đề cập việc cắt giảm vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với Iran. Trước khi lên đường, ông Trump nói ông cũng sẽ trao đổi về chiến sự Ukraine.

Trong khi đó, cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chưa có trong lịch trình công khai của Nhà Trắng.

Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu hai ông gặp lại kể từ cuộc gặp tại Bàn Môn Điếm hồi tháng 6-2019. Trước đó, hai nhà lãnh đạo cũng từng gặp nhau tại Singapore năm 2018 và Hà Nội vào tháng 2-2019.