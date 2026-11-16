Nga lên tiếng về phương án Ukraine 'đổi Donbass để vào NATO'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 16-11, Điện Kremlin cho biết Nga không xác nhận việc Mỹ nêu phương án Ukraine rút khỏi Donbass để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như không bình luận về nội dung này.

"Vì lợi ích của tiến trình hòa bình, chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng không nên công khai chi tiết các cuộc trao đổi đang diễn ra giữa chúng tôi và phía Mỹ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Trước đó hôm 13-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên rằng hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã nêu phương án Ukraine rút khỏi vùng Donbass ở miền đông để đổi lấy tư cách thành viên NATO.

"Phía Mỹ đã đặt câu hỏi: 'Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Khi đó Ukraine có rút khỏi Donbass không?'. Đây là lần đầu tiên vấn đề này được nêu ra", ông Zelensky chia sẻ với các phóng viên.

Tổng thống Ukraine nhận định thêm: "Đó là lý do tôi tin rằng NATO đã trở lại chương trình nghị sự. Nhưng các bạn cũng đã nghe những tín hiệu từ ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin - PV) và đây là một cuộc trao đổi cực kỳ khó khăn".

Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định lập trường Kiev không rút khỏi lãnh thổ của mình.

Theo AFP, Ukraine lâu nay theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO, kỳ vọng cơ chế phòng thủ tập thể của liên minh sẽ giúp bảo vệ Kiev trước nguy cơ bị tấn công trong tương lai.

Tuy nhiên Matxcơva phản đối kịch liệt việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Nga cũng phản đối việc NATO kết nạp thêm thành viên, vì cho rằng Washington từng cam kết liên minh sẽ không mở rộng về phía biên giới Nga.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, NATO đã kết nạp cả Thụy Điển và Phần Lan. Riêng Phần Lan có chung đường biên giới dài khoảng 1.300km với Nga.