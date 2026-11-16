Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nga lên tiếng về phương án Ukraine 'đổi Donbass để vào NATO'

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc công khai chi tiết các cuộc trao đổi không có lợi cho tiến trình hòa bình.

Nga chỉ trích ông Zelensky vì tiết lộ chuyện 'đổi Donbass để vào NATO' - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 16-11, Điện Kremlin cho biết Nga không xác nhận việc Mỹ nêu phương án Ukraine rút khỏi Donbass để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như không bình luận về nội dung này.

"Vì lợi ích của tiến trình hòa bình, chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng không nên công khai chi tiết các cuộc trao đổi đang diễn ra giữa chúng tôi và phía Mỹ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Trước đó hôm 13-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên rằng hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã nêu phương án Ukraine rút khỏi vùng Donbass ở miền đông để đổi lấy tư cách thành viên NATO.

"Phía Mỹ đã đặt câu hỏi: 'Nếu Ukraine gia nhập NATO thì sao? Khi đó Ukraine có rút khỏi Donbass không?'. Đây là lần đầu tiên vấn đề này được nêu ra", ông Zelensky chia sẻ với các phóng viên.

Tổng thống Ukraine nhận định thêm: "Đó là lý do tôi tin rằng NATO đã trở lại chương trình nghị sự. Nhưng các bạn cũng đã nghe những tín hiệu từ ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin - PV) và đây là một cuộc trao đổi cực kỳ khó khăn".

Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định lập trường Kiev không rút khỏi lãnh thổ của mình.

Theo AFP, Ukraine lâu nay theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO, kỳ vọng cơ chế phòng thủ tập thể của liên minh sẽ giúp bảo vệ Kiev trước nguy cơ bị tấn công trong tương lai.

Tuy nhiên Matxcơva phản đối kịch liệt việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Nga cũng phản đối việc NATO kết nạp thêm thành viên, vì cho rằng Washington từng cam kết liên minh sẽ không mở rộng về phía biên giới Nga.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, NATO đã kết nạp cả Thụy Điển và Phần Lan. Riêng Phần Lan có chung đường biên giới dài khoảng 1.300km với Nga.

- Ảnh 1.Điện Kremlin: Nga vẫn dùng vũ lực để đạt mục tiêu ở Ukraine nếu không đạt thỏa thuận với châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra một số bình luận đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ tạo điều kiện để Matxcơva và châu Âu tiếp xúc trực tiếp tìm thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TÂM DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: NATO Donbass Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất