Ông Biden nhận xét ông Zelensky 'bướng bỉnh, thất thường'

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 21-9-2023 - Ảnh: REUTERS



Trong quyển hồi ký sắp xuất bản được tờ Wall Street Journal xem trước hôm 13-11, ông Biden đưa ra góc nhìn riêng về mối quan hệ vốn nhiều sóng gió giữa Washington và Kiev, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine.

“Trong những cuộc trò chuyện riêng với chúng tôi, ông Zelensky đôi khi thất thường, bướng bỉnh và không biết ơn như tôi mong đợi” - ông Biden viết trong cuốn hồi ký Promise Me, America (Hãy hứa với tôi, nước Mỹ).

Bên cạnh những lời phê bình, ông Biden cũng đánh giá tích cực về sự nghiệp trước đây của nhà lãnh đạo Ukraine. Theo cựu Tổng thống Mỹ, kinh nghiệm diễn xuất của ông Zelensky “hóa ra lại là sự chuẩn bị rất tốt” cho vai trò lãnh đạo.

Trước khi bước chân vào chính trường, ông Zelensky từng là diễn viên hài, nổi tiếng với chương trình hài kịch Servant of the People (Đầy tớ của nhân dân). Trong chương trình này, ông Zelensky đóng vai một giáo viên lịch sử và giành chiến thắng bầu cử tổng thống.

Cuốn hồi ký của ông Biden cũng đề cập cách ông xử lý quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống và những lo ngại về cách tiếp cận của chính quyền ông Trump đối với các cuộc đàm phán với Matxcơva.

Theo nội dung cuốn sách, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump từng đề nghị ông Biden cấp một văn bản cho phép tiến hành đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Biden cho biết đã từ chối vì lo ngại những cuộc đàm phán như vậy có thể gây bất lợi cho Ukraine.

Ông Biden nói ông “không muốn trao cho họ toàn quyền quyết định, bởi tôi cho rằng điều đó có thể dẫn đến một dạng đầu hàng, với cái giá phải trả là lợi ích của Ukraine”.

Trong nhiệm kỳ của ông Biden, Ukraine từng đề nghị Mỹ tăng cường hệ thống phòng không, mở rộng sản xuất vũ khí và hỗ trợ làm gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự của Nga, theo thông tin do văn phòng Tổng thống Zelensky công bố hồi tháng 12-2023.

Phía ông Trump và ông Zelensky chưa lên tiếng về nội dung hồi ký.

Theo Đài Fox News, ông Zelensky từng đề cập đến vấn đề thể hiện lòng biết ơn trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Bret Baier hồi tháng 2-2025, sau màn tranh cãi với ông Trump và Phó tổng thống JD Vance tại Phòng Bầu dục.

Khi được hỏi liệu có nợ ông Trump một lời xin lỗi hay không, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của Mỹ.