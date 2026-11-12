Ông Biden nói sẽ không tái tranh cử nếu biết bản thân mắc ung thư

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10-11 - Ảnh: REUTERS

“Nếu tôi biết rằng mình cảm thấy không khỏe là do mắc ung thư, tôi đã không tiếp tục chiến dịch tái tranh cử năm 2024”, ông Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí People.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện khi cựu lãnh đạo Mỹ chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký về thời gian ở Nhà Trắng.

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 84 vào ngày 20-11 tới. Trước đó, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. Hiện căn bệnh đã bước sang giai đoạn 4 và di căn vào xương.

“Tôi không nghĩ một người đàn ông 80 tuổi mắc ung thư nên ra tranh cử tổng thống”, ông Biden chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Dù vậy, ông Biden cho rằng cuộc tranh luận giữa ông và Tổng thống Trump hồi tháng 6-2024 “không phải một sự kiện mang tính bước ngoặt”, dù nó khiến những lo ngại của Đảng Dân chủ về tuổi tác của ông gia tăng nhanh chóng.

“Tôi nghĩ sẽ có thêm một cuộc tranh luận nữa, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tuy nhiên, bất chấp việc không có cuộc tranh luận thứ hai, điều đó không khiến tôi bận tâm vì nó không mang tính quyết định”, ông Biden cho hay.

Sau cuộc tranh luận với ông Trump, ông Biden đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử và ủng hộ Phó tổng thống Mỹ thời điểm đó là bà Kamala Harris làm ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.

Bà Harris sau đó giành được đề cử của đảng nhưng thất bại trước ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử.

Dù vậy, cựu lãnh đạo Mỹ khẳng định ông vẫn có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của tổng thống trong thời gian tại nhiệm.

Ngoài ra, ông Biden khẳng định tuổi tác tự thân không phải là yếu tố khiến một ứng viên mất tư cách tranh cử, đồng thời nhấn mạnh tuổi đời cao mang lại cho ông kinh nghiệm và những mối quan hệ cá nhân sâu sắc với các nhà lãnh đạo thế giới.

“Tôi tin rằng xét một cách khách quan, tôi là người có đủ năng lực nhất để đảm nhận công việc này”, ông Biden nhấn mạnh.