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Iran tuyên bố tấn công hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công radar phòng không Mỹ tại Bahrain bằng 6 drone, đồng thời cảnh báo Washington về đòn đáp trả khốc liệt hơn.

Iran tuyên bố tấn công hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain - Ảnh 2.

Các tên lửa của Iran được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không quân thuộc IRGC ở Tehran, Iran - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Fars, ngày 15-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, nhằm trả đũa các "hành động thù địch của Mỹ".

Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin IRGC đã phóng sáu máy bay không người lái (drone) vào một hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa ở Bahrain.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Bahrain liên tục phát đi cảnh báo trong những giờ gần đây về một mối đe dọa tiềm ẩn chưa xác định, đồng thời hối thúc người dân khẩn trương tìm nơi trú ẩn.

Trong tuyên bố đăng trên Fars, IRGC khẳng định eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và gọi nỗ lực hộ tống tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này của Mỹ là "thất bại". Phía Iran cũng cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào từ Mỹ "sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả còn khốc liệt hơn".

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa bình luận về tuyên bố trên.

Trước đó hai ngày, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công một radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

"Vài giờ trước, các chiến sĩ thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của IRGC đã nhắm mục tiêu và phá hủy radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain, nhằm đáp trả hành động không kích của đối phương vào một tháp viễn thông tại Sirik", IRGC tuyên bố ngày 13-11, đề cập thành phố cảng thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định lực lượng của họ đã bắn hạ hai drone do IRGC phóng về phía Bahrain và không chịu bất kỳ thiệt hại nào.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa tạo ra đột phá, dù Washington và Tehran đã tạm kìm chế các cuộc tấn công trực tiếp. 

Cuộc chiến khởi phát từ các đòn không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28-2, sau đó lan rộng khắp khu vực khi Tehran phóng tên lửa và drone tập kích căn cứ Mỹ tại các nước vùng Vịnh.

Theo Hãng tin Reuters, những ngày gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể tạm hoãn tấn công Iran, nếu Mỹ không phải đối mặt với các hành động khiêu khích mới từ Tehran hoặc lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân từ Mỹ.

Iran tuyên bố tấn công hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain - Ảnh 3.Iran tấn công vào đảo của Oman

Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tập kích và phá hủy 'các hệ thống dẫn đường của kẻ thù' trên đảo Didamar, Oman.

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    Chủ đề: eo biển Hormuz Iran Bahrain

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