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Trung Đông sáng 15-11: Iran tuyên bố hạ drone MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm; Israel tiêu diệt chỉ huy Hamas

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Iran nói 3 tàu chở dầu va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz; Iran tuyên bố hạ drone MQ-1 thứ 17 của Mỹ trên đảo Qeshm... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng 15-11.

Trung Đông sáng 15-11: Iran tuyên bố hạ drone MQ-1 của Mỹ trên đảo Qeshm; Israel tiêu diệt chỉ huy Hamas - Ảnh 1.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, trong ảnh chụp nhìn từ Musandam (Oman) ngày 12-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Iran: 3 tàu chở dầu va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Sáng 15-11, Hãng tin Reuters tường thuật: Hải quân Iran nói rằng 3 tàu chở dầu đã bốc cháy vào ngày 14-11 sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Chiếc tàu chở dầu đầu tiên va phải thủy lôi ở khu vực phía đông eo biển Hormuz vào sáng 14-11 (theo giờ địa phương), trong khi hai tàu khác đâm phải thủy lôi vào tối cùng ngày.

"Hai tàu chở dầu vi phạm đang tìm cách đi qua một tuyến đường bị cấm tại eo biển Hormuz thì chúng va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy" - Hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

Iran đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với những tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tấn công các tàu mà nước này cho là vi phạm những biện pháp hạn chế đó, trong bối cảnh Tehran nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này và gây sức ép lên Mỹ.

Iran tuyên bố hạ drone MQ-1 thứ 17 của Mỹ trên đảo Qeshm

Theo Hãng thông tấn Tass, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nước này đã đánh chặn và phá hủy chiếc máy bay không người lái (drone) MQ-1 thứ 17 của Mỹ trên đảo Qeshm, Iran vào ngày 14-11.

"Hệ thống phòng không mới và tiên tiến của lực lượng không gian vũ trụ thuộc IRGC đã đánh chặn và phá hủy chiếc drone MQ-1 thứ 17 của Mỹ trên bầu trời đảo Qeshm" - tuyên bố nêu rõ. Họ nói vụ đánh chặn diễn ra lúc 14h30 chiều 14-11 (theo giờ địa phương).

Theo IRGC, chiếc drone bị bắn hạ là máy bay không người lái trinh sát và tấn công thuộc dòng MQ-1, do quân đội Mỹ vận hành. Họ mô tả việc phá hủy chiếc drone này là một thất bại nữa trong các nhiệm vụ tình báo của đối phương.

Hiện Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Israel không kích tiêu diệt chỉ huy Lữ đoàn Rafah của Hamas

Theo Hãng tin Reuters, ngày 15-11, cánh vũ trang của Hamas xác nhận một chỉ huy cấp cao của họ - người tham gia lên kế hoạch và giám sát cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7-10-2023 - vừa thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Lữ đoàn al-Qassam xác định người này là Samir Abu Younis, 53 tuổi, chỉ huy Lữ đoàn Rafah thuộc cánh vũ trang của Hamas. Ông thiệt mạng vào hôm 14-11.

Sáng nay quân đội Israel nói rằng họ đã tấn công một chỉ huy cấp cao thuộc cánh vũ trang của Hamas, nhưng không nêu danh tính người này.

Các nhân viên y tế cho biết ông Abu Younis thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc không kích nhắm vào ông trên con phố thuộc khu vực Mawasi, thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza.

Hamas thông tin ông Abu Younis gia nhập cánh vũ trang của phong trào này vào năm 1991 và từng đảm nhiệm một số vị trí cấp cao tại Rafah trước khi trở thành chỉ huy lữ đoàn. Hamas nói tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào chiều 15-11 (theo giờ địa phương) tại Khan Younis.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo về phía thủ đô Saudi Arabia

Sáng 15-11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu - đang tham chiến chống lực lượng Houthi tại Yemen - cho biết họ đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó, lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia đã phát cảnh báo về mối đe dọa tại Riyadh, trước khi thông báo mối đe dọa đã qua đi.

- Ảnh 2.Iran dọa tấn công các căn cứ Mỹ ở châu Âu

Quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ bên ngoài Trung Đông, kể cả tại châu Âu, nếu những cơ sở này được dùng để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

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    Chủ đề: Houthi Trung Đông xung đột Iran Mỹ

    Dòng sự kiện: Căng thẳng Trung Đông

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