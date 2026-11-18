Hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC được chiếu trên màn hình lớn ở Thâm Quyến ngày 18-11 - Ảnh: AFP



Trước thềm cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc ngày 18-11 đã có những phát biểu đáng chú ý tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ở Thâm Quyến.

Ông Putin: Cuộc gặp ba bên sẽ "rất hữu ích"

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra bên lề hội nghị, sẽ "rất hữu ích".

"Tôi kỳ vọng cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC, sẽ rất hữu ích", ông Putin phát biểu tại Thâm Quyến.

"Trong một thế giới đầy biến động, khi kinh tế toàn cầu ngày càng phân mảnh và rủi ro quân sự, chính trị gia tăng, điều cấp thiết là đoàn kết thay vì chia rẽ, bình đẳng thay vì bá quyền, hợp tác thay vì cô lập và đối thoại thay vì đưa ra tối hậu thư", Tổng thống Nga nói thêm.

Ông Tập kêu gọi dỡ bỏ rào cản thương mại, tăng hợp tác về AI

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ở Thâm Quyến ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy thương mại tự do và tăng cường hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI).

"Chúng ta cần chủ động xây dựng quan hệ đối tác về đổi mới khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát thải thấp", ông Tập nói.

Theo ông, biến thế mạnh về đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng sẽ giúp thúc đẩy kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và mang lại lợi ích chung cho khu vực.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi dỡ bỏ các rào cản thương mại và đầu tư để hướng tới sự phát triển bao trùm, cân bằng.

Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, tạo môi trường ổn định, dễ dự đoán và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nước ngoài.

"Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng, bắt đầu từ việc giảm thuế quan, mở rộng tiếp cận thị trường và nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn quản lý", ông Tập nói.

Cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra ngày 19-11 Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Thâm Quyến ngày 18-11 sau chặng dừng tại Philippines. Sáng 19-11, ông sẽ dự phiên họp các nhà lãnh đạo APEC, sau đó gặp riêng ông Tập vào buổi trưa. Tâm điểm là cuộc hội đàm chiều cùng ngày, khi ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc lần đầu ngồi lại với nhau theo hình thức ba bên.