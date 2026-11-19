Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến ngày 19-11 - Ảnh: AFP

Phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Tập nhấn mạnh hợp tác cởi mở là yếu tố thiết yếu đối với sự phát triển và phục hưng của khu vực.

Ông Tập cho rằng cần duy trì chủ nghĩa khu vực mở, từng bước thúc đẩy hội nhập kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, theo Tân Hoa xã.

Ông kêu gọi các bên tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, cũng như tháo gỡ những điểm nghẽn trong lưu chuyển các yếu tố sản xuất, bảo đảm dòng chảy kinh tế thông suốt.

Về phát triển bao trùm, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh cần bảo đảm mọi người đều được hưởng thành quả phát triển, nâng cao cảm nhận về những lợi ích mà người dân nhận được, đồng thời quan tâm đến mức độ chấp nhận của tất cả các bên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Đề cập đổi mới sáng tạo, ông Tập cho rằng cần thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tạo điều kiện ứng dụng các thành quả đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối xử.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc là bên ủng hộ, thúc đẩy và đi đầu trong hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để xây dựng những trụ cột làm nền tảng cho cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã công bố một loạt biện pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ đóng góp 20 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động hợp tác thiết thực của APEC.

Theo ông Tập, Trung Quốc sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương tại Thâm Quyến, nhằm tiến hành nghiên cứu chính sách, thúc đẩy trao đổi và cung cấp cơ sở tri thức phục vụ hợp tác khu vực.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ thành lập các cơ chế hợp tác trong những lĩnh vực như công nghệ số, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, năng lượng sạch và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh tại khu vực.