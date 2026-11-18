Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia các buổi hội đàm bên lề Hội nghị APEC ngày 18-11 - Ảnh: AP

“Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông ủng hộ nhiều nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có đối thoại Triều Tiên - Mỹ”, Hãng tin Yonhap dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac.

Thông điệp trên được ông Tập đưa ra trong cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Lee đề nghị Trung Quốc đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, vốn được nhà lãnh đạo Hàn Quốc mô tả là “sống còn”.

“Trên hết, cần bảo đảm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên để quan hệ đối tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục phát triển sâu sắc hơn”, ông Lee phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh song phương.

Đáp lại, ông Tập đánh giá cao những nỗ lực này của Seoul và cam kết đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

Theo thông tin về cuộc hội đàm do phía Seoul công bố, cả hai nhà lãnh đạo đều không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày 18-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đề cập đến khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á, dù chưa có cuộc gặp nào được xác nhận.

Trung Quốc cho biết nước này không có thông tin về khả năng diễn ra cuộc gặp như vậy, theo Hãng tin Reuters.

Về phía Triều Tiên, Bình Nhưỡng nhiều lần phát tín hiệu rằng nước này không sẵn sàng nối lại đàm phán nếu vấn đề phi hạt nhân hóa vẫn nằm trong chương trình nghị sự.