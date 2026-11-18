Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 18-11, khi ông Trump đến tham dự Hội nghị cấp cao APEC - Ảnh: AFP

Chiều ngày 18-11 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo Đài CNN, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt tại sân bay và đứng chờ ở chân cầu thang máy bay để đón Tổng thống Mỹ.

Báo New York Times nhận định đây là nghi thức đón tiếp cấp cao hiếm thấy, bởi thông thường các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Trung Quốc sẽ được quan chức cấp cao nước này đón tại sân bay, thay vì đích thân ông Tập.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không trực tiếp ra sân bay đón ông Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5.

Tuy nhiên, vào tháng 9, ông Trump từng đích thân đến căn cứ không quân Andrews để đón ông Tập khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có chuyến thăm Mỹ sau hơn một thập kỷ.

Đây cũng là động thái hiếm thấy đối với một tổng thống Mỹ, đồng thời là lần đầu tiên ông Trump trực tiếp ra sân bay đón một nhà lãnh đạo nước ngoài.

Theo báo South China Morning Post, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Trump trong năm nay, sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Khi đó, lãnh đạo hai nước đã nhất trí xây dựng quan hệ Mỹ - Trung mang tính xây dựng, hướng tới sự ổn định chiến lược.

Chuyến thăm lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đặt chân đến Thâm Quyến, thành phố được ví như "Thung lũng Silicon của Trung Quốc" và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu nước này.

Bên lề hội nghị, ông Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba trong năm nay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau đó, lãnh đạo Mỹ dự kiến tham dự cuộc gặp ba bên với ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây được xem là một trong những hoạt động ngoại giao đáng chú ý bên lề hội nghị năm nay.

Trước đó, khi trao đổi với báo giới tại Manila, Philippines, ông Trump cũng để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian ở Trung Quốc.