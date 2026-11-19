Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng bên cạnh quan sát, tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 18-11-2026. Ba nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục có cuộc gặp hôm nay 19-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khép lại chuyến công du châu Á bằng cuộc gặp chưa từng có tiền lệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump muốn thúc đẩy tham vọng kiểm soát vũ khí hạt nhân, trong khi Bắc Kinh không muốn vấn đề này trở thành trọng tâm của cuộc gặp.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp này có thể giúp ba nước thể hiện tầm ảnh hưởng, nhưng khó mang lại những thỏa thuận lớn.

Trong bài phát biểu hôm 18-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi "thương mại tự do và cởi mở", qua đó khắc họa Trung Quốc là một đối tác ổn định trên trường quốc tế. Điều này tạo ra sự tương phản với Mỹ - quốc gia đã tăng thuế quan với một loạt nền kinh tế.

Sau đó, ông Tập ra tận sân bay ở Thâm Quyến đón ông Trump. Đây là cử chỉ hiếm thấy của nhà lãnh đạo Trung Quốc, nhằm đáp lại nghi thức đón tiếp mà Tổng thống Trump dành cho ông Tập tại căn cứ Andrews trong cuộc gặp hồi tháng 9. Hai ông cũng trao nhau một cái ôm ngắn.

Trong khi đó, lần gần nhất ông Trump và ông Putin gặp nhau là vào năm 2025 tại Alaska.

Họ đã có cái bắt tay và trao đổi vài câu ngắn tại sự kiện chụp ảnh ở Thâm Quyến. Hai nhà lãnh đạo đứng hai bên ông Tập. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết ông Trump và ông Putin không có cuộc trao đổi nào về các nội dung cụ thể.

Ông Trump muốn vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân trở thành chủ đề trọng tâm của cuộc gặp ba bên, bất chấp việc Trung Quốc nhiều lần phản đối tham gia đàm phán cùng Mỹ và Nga - hai nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều. Bất đồng này có nguy cơ khiến cuộc gặp trở nên phức tạp hơn.

Trước cuộc gặp ba bên, ông Trump sẽ có cuộc gặp song phương và dùng bữa trưa, kết hợp làm việc với ông Tập. Các quan chức Mỹ và Nga cho biết ông Trump cũng sẽ có cuộc gặp riêng với ông Putin.

Ông Craig Singleton, nhà nghiên cứu tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), nhận định ba nhà lãnh đạo có nhiều lý do để xuất hiện cùng nhau, nhưng lại có ít cơ sở hơn để đạt được những thỏa thuận thực chất, do những quan điểm khác biệt về vấn đề Ukraine, Iran, vũ khí hạt nhân, thương mại...

"Một bức ảnh có thể mang lại lợi ích cho cả ba người" - ông Singleton nhận định. Ông cho rằng "việc thống nhất chương trình nghị sự khó khăn hơn nhiều".