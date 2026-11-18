Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 18-11-2026 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo Tân Hoa xã, ngày 18-11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc để tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Tân Hoa xã đăng bức ảnh bà Takaichi bước trên thảm đỏ sau khi xuống máy bay. Tuy nhiên, không rõ ai đại diện phía Trung Quốc ra đón nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Chuyến đi của bà Takaichi cũng đánh dấu lần đầu tiên bà đến Trung Quốc kể từ khi đưa ra những phát biểu về vấn đề Đài Loan cách đây một năm, khiến quan hệ Tokyo - Bắc Kinh trở nên căng thẳng.

Các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng bà Takaichi sẽ có cuộc gặp song phương chính thức với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, theo Hãng tin AFP.

"Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn phát tín hiệu rằng họ không sẵn sàng làm việc với Nhật Bản trong bất kỳ vấn đề nào, cho đến khi phía Nhật Bản có những bước đi nhằm giải quyết quan ngại của Trung Quốc liên quan đến phát biểu của bà Takaichi" - bà Bonnie Glaser, Giám đốc Chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Quỹ German Marshall tại Washington, chỉ ra.

Tuy nhiên Đài NHK của Nhật Bản cho biết ông Tập sẽ "đích thân chào đón bà", trước buổi tiệc chiêu đãi có sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước trong ngày 18-11.

Đầu tuần này, khi liệt kê các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến gặp bên lề Hội nghị APEC, bà Takaichi không đề cập đến ông Tập.

Theo Hãng tin Kyodo, trong thời gian lưu lại thành phố Thâm Quyến hai ngày, bà Takaichi có thể sẽ tìm cơ hội để có cuộc trao đổi ngắn không chính thức với ông Tập, sau khi bà tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phía Trung Quốc.

Thủ tướng Takaichi nhiều lần khẳng định mục tiêu của Tokyo về việc xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Bắc Kinh vẫn không thay đổi, đồng thời gọi Trung Quốc là "nước láng giềng quan trọng".

Lần gần nhất bà Takaichi gặp ông Tập là vào tháng 10-2025, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc, một tuần trước khi bà đưa ra những phát biểu về vấn đề Đài Loan.

Quan hệ Trung - Nhật xấu đi từ tháng 11-2025, sau khi Thủ tướng Takaichi tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và khiến Tokyo có phản ứng quân sự. Phát biểu của bà Takaichi khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, là "lằn ranh đỏ không được vượt qua" trong quan hệ ngoại giao với các nước khác.