Hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp khoảng 30 phút bên lề Hội nghị APEC - Ảnh: JIJI

Theo báo South China Morning Post ngày 18-11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 30 phút, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp trực tiếp sau bảy năm, kể từ cuộc gặp giữa cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ông Putin vào năm 2019.

Đây được xem là động thái ngoại giao đáng chú ý trong bối cảnh quan hệ Nga - Nhật đang ở mức căng thẳng nghiêm trọng do hàng loạt bất đồng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, các biện pháp trừng phạt kinh tế và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Quan hệ song phương xấu đi rõ rệt kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Nhật Bản sau đó cùng các đồng minh phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Matxcơva.

Những tháng gần đây, căng thẳng tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ việc liên quan đến ngoại giao và thương mại.

Đáng chú ý, hồi tháng 10, Nga bắt giữ nhà báo Yuki Imai của tờ Hokkaido Shimbun với cáo buộc thu thập thông tin về năng lực quốc phòng Nga để cung cấp cho Tokyo.

Đầu tháng 11, Matxcơva tiếp tục đặt các công ty con của Tập đoàn Japan Tobacco tại Nga dưới sự quản lý tạm thời, khiến Chính phủ Nhật Bản chính thức phản đối về mặt ngoại giao.

Bên cạnh những bất đồng gần đây, quan hệ hai nước còn bị phủ bóng bởi tranh chấp chủ quyền kéo dài hàng chục năm đối với một nhóm đảo ngoài khơi Hokkaido, hòn đảo cực bắc của Nhật Bản.

Nga hiện kiểm soát các đảo này và gọi là quần đảo Nam Kuril, trong khi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi đây là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tranh chấp này là một trong những trở ngại lớn nhất khiến Nga và Nhật Bản đến nay vẫn chưa thể ký kết hiệp ước hòa bình chính thức kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào tháng 8, khi Tổng thống Putin đến thăm đảo Iturup (Nhật Bản gọi là Etorofu), một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp.

Đây là chuyến thị sát đầu tiên của ông Putin tới khu vực này kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2000, khiến Tokyo ngay lập tức lên tiếng phản đối.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp giữa bà Takaichi và ông Putin tại Thâm Quyến đánh dấu sự nối lại tiếp xúc trực tiếp ở cấp lãnh đạo cao nhất, dù hai nước vẫn còn nhiều bất đồng chưa được giải quyết.