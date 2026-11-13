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Thủ tướng Nhật Bản lần đầu thăm Trung Quốc kể từ khi nhậm chức

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ có chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức, trong bối cảnh quan hệ song phương đang căng thẳng vì vấn đề Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu thăm Trung Quốc kể từ khi nhậm chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 13-11, Chính phủ Nhật Bản xác nhận Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ thăm Philippines và Trung Quốc từ ngày 16 đến 19-11 để tham dự các hội nghị cấp cao liên quan đến ASEAN và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi nhậm chức vào tháng 10-2025.

Tại hội nghị APEC lần thứ 33 ở Thâm Quyến, bà dự kiến thảo luận các vấn đề thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế khu vực và an ninh năng lượng.

Dù vậy, mọi sự chú ý sẽ tập trung vào khả năng bà Takaichi gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dù các nhà phân tích đánh giá khả năng diễn ra cuộc gặp song phương là rất thấp.

Quan hệ Tokyo - Bắc Kinh xấu đi đáng kể sau khi bà Takaichi tuyên bố hồi tháng 11-2025 rằng Nhật Bản có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Bắc Kinh sau đó đã phản ứng gay gắt, cảnh báo công dân hạn chế đến Nhật Bản và áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại, gồm xuất khẩu đất hiếm, khiến nguồn cung nguyên liệu quan trọng cho các doanh nghiệp Nhật Bản sụt giảm mạnh.

Dù vậy, bà Takaichi gần đây vẫn gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng" và cam kết xây dựng quan hệ ổn định, đồng thời nhấn mạnh Tokyo sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình.

Trong bối cảnh quan hệ với Bắc Kinh chưa có dấu hiệu được cải thiện, Nhật Bản còn lo ngại những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Tokyo.

Theo các nguồn tin ngoại giao ngày 12-11, Chính phủ Nhật Bản đang thăm dò khả năng tổ chức cuộc gặp giữa bà Takaichi và Tổng thống Donald Trump bên lề các hội nghị ASEAN tại Manila (Philippines), trước khi hai nhà lãnh đạo đến Trung Quốc dự APEC.

Động thái này diễn ra trước khả năng ông Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị APEC.

Sau thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Tokyo lo ngại ông Trump có thể đẩy nhanh việc cải thiện quan hệ với Bắc Kinh và Matxcơva nhằm tìm kiếm những thành tựu ngoại giao.

Vì vậy, Nhật Bản muốn tận dụng cuộc gặp để truyền đạt lập trường về Bắc Kinh và Matxcơva, đồng thời thuyết phục Washington duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Tokyo.

Bà Takaichi cũng có thể đề nghị Mỹ hỗ trợ giải quyết những bất đồng với Nga, trong đó có vụ một nhà báo Nhật Bản bị bắt giữ vì nghi hoạt động gián điệp.

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu thăm Trung Quốc kể từ khi nhậm chức - Ảnh 3.Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc 'tôn trọng' Thủ tướng Takaichi Sanae

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc "thể hiện sự tôn trọng đúng mực" sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi thẳng tên bà Takaichi Sanae mà không dùng chức danh thủ tướng.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Trung Quốc Takaichi Sanae Thủ tướng Nhật Bản hội nghị cấp cao APEC

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