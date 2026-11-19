Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 - Ảnh: AFP

Ông Trump chú trọng vấn đề AI

Tại hội nghị tổ chức sáng 19-11 tại thành phố Thâm Quyến, ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã là một cường quốc ở Thái Bình Dương trong hàng trăm năm qua và sẽ tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng, ổn định, chủ quyền, thịnh vượng và hòa bình trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Đài CNN, ông Trump đưa ra những nhận định thận trọng nhưng nhìn chung tích cực về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cho rằng công nghệ mới này cần được quản lý cẩn trọng.

“Chúng ta phải theo dõi, thận trọng, và trân trọng nó. Công nghệ này gần như hoàn toàn mang lại điều tốt đẹp, nhưng cũng có một số mặt tiêu cực. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong việc kiểm soát những mặt tiêu cực đó” - ông Trump nói.

Ông nêu quan điểm phản đối việc quản lý AI bằng các quy định, cho rằng điều đó sẽ “bóp nghẹt” ngành công nghiệp này.

“Chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì phá hủy tiềm năng to lớn của công nghệ này” - ông Trump nói, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra.

Ông Trump cũng cho biết mong đợi cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc trong hôm nay (19-11).

Những ưu tiên của Nga

Phần mình, ông Putin mô tả khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời lưu ý các nền kinh tế thành viên APEC dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu.

Ông Putin nhấn mạnh hợp tác với các nền kinh tế APEC là ưu tiên chiến lược của Matxcơva, khẳng định Nga là một bộ phận không thể tách rời của khu vực, Đài RT đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 - Ảnh: AFP

Ông đồng thời đề cập quan hệ thương mại ngày càng phát triển và đóng góp của Nga đối với an ninh năng lượng, an ninh lương thực khu vực.

Nhà lãnh đạo Nga cũng quảng bá các hành lang vận tải mới, trong đó có tuyến vận tải Bắc - Nam, đồng thời bày tỏ Matxcơva sẵn sàng chia sẻ công nghệ số và AI, đi đôi với việc bảo đảm an toàn dữ liệu và chủ quyền số.

Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh cam kết của Matxcơva đối với sáng kiến Đối tác Đại Á - Âu, nhằm hình thành một không gian kinh tế thống nhất, kết nối các cơ chế hội nhập khu vực, trong đó có Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng thống Putin cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với các nền kinh tế APEC trong những lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, lĩnh vực mà Nga có vị thế hàng đầu và đang tích cực hợp tác với nhiều đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ năng lực chuyên môn trong các giải pháp số và trí tuệ nhân tạo (AI)” - ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh hoạt động hợp tác này phải được triển khai trong những điều kiện “bảo đảm chủ quyền và an ninh”.