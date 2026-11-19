Một sĩ quan Nga xách chiếc vali được mô tả là "vali hạt nhân" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại APEC Thâm Quyến - Video: AL JAZEERA/RUSSIA-1

Theo tạp chí Newsweek, ngày 18-11, kênh truyền hình Russia-1 của Nga đã đăng tải đoạn video một sĩ quan mang chiếc vali được cho là thiết bị giúp Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công hạt nhân.

Đoạn video được ghi bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

"Nhìn kìa, chiếc vali hạt nhân đang ở ngay phía sau chúng tôi", người dẫn chương trình Yevgeny Popov nói trước máy quay khi một sĩ quan hải quân xách vali đi ngang qua.

Ông Popov sau đó tiến lại gần, hỏi viên sĩ quan liệu đây có phải là vali hạt nhân hay không. Người này lập tức trả lời: "Đúng vậy".

"Chính chiếc vali đó sao?", ông Popov hỏi tiếp và nhận được câu trả lời: "Chính nó". Từ ngoài khung hình, người dẫn chương trình được cho là đã thốt lên: "Thật không thể tin được".

Hiện Nga chưa xác nhận thông tin trên.

Hình ảnh chiếc vali xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Putin đến Thâm Quyến hôm 17-11 dự APEC. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga dự kiến hội đàm ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà Trắng cho biết vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ nằm trong nội dung thảo luận.

Vali hạt nhân là gì? Theo Newsweek, hệ thống vali hạt nhân của Nga được phát triển trong thập niên 1980 và đưa vào sử dụng năm 1985. Chiếc vali được gọi là "Cheget", theo tên một ngọn núi thuộc dãy Caucasus, thường do một sĩ quan hải quân Nga mang theo bên cạnh tổng thống. Bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng Nga cũng nắm giữ hai chiếc vali tương tự. Ông Valentin Golubkov, người tham gia phát triển hệ thống, cho biết thiết bị này bảo đảm liên lạc an toàn giữa tổng thống và các chỉ huy quân sự cấp cao. "Mục tiêu là kết nối toàn bộ kho tên lửa và vũ khí hạt nhân khổng lồ của chúng ta", ông nói với báo Komsomolskaya Pravda năm 2014. Ngoài ra, hệ thống còn ngăn chặn việc phóng tên lửa hạt nhân trái phép. "Trong vài phút ngắn ngủi, phải có được sự phê chuẩn cho một đòn tấn công trả đũa", ông Golubkov giải thích. Lệnh do tổng thống ban hành, với sự phối hợp thông qua các vali hạt nhân của bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng. Trong cuộc điều tra công bố tháng 12-2025, cơ quan điều tra độc lập Dossier Center của Nga cho biết những người mang vali thuộc Cơ quan Đặc biệt về liên lạc chiến lược, được gọi nội bộ là Cơ quan "K".