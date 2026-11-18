Tổng thống Trump (trái) chào hỏi Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập tại Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 18-11 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, cả ba nhà lãnh đạo đã có màn giao lưu và bắt tay ngắn trước khi cuộc gặp ba bên chính thức diễn ra vào ngày hôm sau tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng chào hỏi Chủ tịch Tập trước khi bước vào vị trí chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Cả ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc gặp chung vào ngày 19-11.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tiết lộ những chủ đề được thảo luận bao gồm nền tảng quan hệ giữa các cường quốc và việc cải thiện tình hình thế giới nói chung.

“Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào cách thức phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa các cường quốc - những nước lớn trên thế giới, cũng như cách mà sự hợp tác giữa các cường quốc này có thể góp phần cải thiện tình hình toàn cầu nói chung”, Hãng tin Tass dẫn lời ông Ushakov.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump khó có đủ thời gian tiến hành một cuộc đàm phán song phương đầy đủ bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Dù vậy, ông Peskov lưu ý hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran nếu có cơ hội trò chuyện riêng bên lề sự kiện.