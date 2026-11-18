Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến ngày 17-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và có các hoạt động song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11.

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho hay APEC hiện là một trong những diễn đàn hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của khu vực, tập hợp các nền kinh tế có trình độ phát triển đa dạng nhưng có sự gắn kết chặt chẽ về thương mại và đầu tư.

"Sự tham gia tích cực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Tuần lễ cấp cao APEC không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với tiến trình hợp tác khu vực mà còn tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào quá trình xây dựng các định hướng hợp tác mới của APEC trong giai đoạn tới", ông Thái nhìn nhận.

Vì vậy, việc Việt Nam tham gia thảo luận, đề xuất sáng kiến và đóng góp quan điểm tại các diễn đàn như APEC sẽ giúp nắm bắt kịp thời các xu hướng mới để thực hiện các mục tiêu.

Tăng kết nối với các đối tác kinh tế lớn, mở rộng đầu tư

* Ông nhìn nhận thế nào về những cơ hội cho Việt Nam khi tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến (Trung Quốc)?

- Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Thâm Quyến là một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc cũng như của khu vực châu Á. Việc tham dự các hoạt động tại đây không chỉ giúp Việt Nam tăng cường kết nối với các đối tác kinh tế lớn mà còn tạo điều kiện để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thông qua các cuộc gặp gỡ song phương với lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên APEC, Việt Nam sẽ có cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất hơn. Từ đó quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh, giới thiệu các tiềm năng và cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng logistics và kinh tế số...

Những cuộc tiếp xúc cấp cao này cũng giúp tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, từ đó góp phần thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao.

Đặc biệt, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC là diễn đàn quy tụ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, các nhà đầu tư lớn và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng trong khu vực.

Việc lãnh đạo Việt Nam tham dự và phát biểu tại diễn đàn này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm cải cách, ổn định môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Qua đó, ta có thể tranh thủ sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và tạo ra động lực mới cho tăng trưởng.

Tôi tin tưởng rằng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dịp để Việt Nam tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau với các thành viên, tăng cường kết nối và khẳng định năng lực đóng góp của ta vào các vấn đề chung của khu vực. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái

Thúc đẩy liên kết chuỗi, hiện thực hóa cơ hội cho doanh nghiệp

* Việt Nam đang hội nhập rất sâu rộng với quy mô thương mại vượt 1.000 tỉ USD. Vậy diễn đàn APEC sẽ giúp thúc đẩy xuất nhập khẩu, chuỗi liên kết và tăng trưởng ra sao?

- Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu có những điều chỉnh sâu sắc, việc tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế khu vực ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Với 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có nhiều đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam, APEC không chỉ là diễn đàn đối thoại chính sách mà còn là cầu nối thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái - Ảnh: C.DŨNG

Với kinh nghiệm hội nhập sâu rộng và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có thể đóng góp các sáng kiến thiết thực về giảm thiểu rào cản thương mại, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu vào thị trường khu vực thông qua thuận lợi hóa thương mại, hiện đại hóa hải quan, nâng cao hiệu quả logistics, ứng dụng công nghệ số và giảm chi phí giao dịch xuyên biên giới.

Đặc biệt, việc APEC nhất trí xây dựng khuôn khổ kết nối mới cho giai đoạn 2026 - 2035 là cơ hội để Việt Nam tham gia định hình các định hướng hợp tác dài hạn trên cả ba trụ cột: kết nối hạ tầng, kết nối thể chế và kết nối con người; trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường, kết nối đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Tham gia APEC cũng sẽ thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng cho các sáng kiến hợp tác thiết thực trong năm APEC 2027 cũng có ý nghĩa lớn. Đặc biệt trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn mới và tiếp cận tài chính, tham gia chuỗi cung ứng với những ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.

Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam có thể phát huy vai trò chủ nhà APEC 2027 để kết nối lợi ích của các nền kinh tế thành viên, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực về nâng cao năng suất, củng cố khả năng tự cường và tăng trưởng bao trùm, bền vững.

Sự phát triển của APEC và hợp tác với Việt Nam - Dữ liệu: BCT, đồ họa AI

* Việt Nam đang ở thời điểm chuyển giao vai trò chủ nhà. Vậy làm sao để phát huy vai trò dẫn dắt, tạo đà cho năm APEC 2027 để hiện thực hóa các cơ hội?

- Thứ trưởng Lương Hoàng Thái: Việc tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 đánh dấu bước chuyển từ tham gia, đóng góp tích cực sang chủ động hơn trong đề xuất sáng kiến, kết nối các nền kinh tế thành viên và dẫn dắt triển khai các ưu tiên hợp tác khu vực.

Đây là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò tham vấn, tranh thủ sự ủng hộ đối với chủ đề, các ưu tiên và sáng kiến của năm APEC 2027, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, vừa phản ánh lợi ích chung của khu vực.

Việc đăng cai APEC 2027 là cơ hội lớn để Việt Nam quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng thị trường và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong một diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo các nền kinh tế, các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư hàng đầu cho hoạt động thương mại, đầu tư.

Như vậy, đây vừa là cơ hội thúc đẩy các lợi ích kinh tế, thương mại thiết thực, vừa là dịp để Việt Nam chủ động tham gia định hình chương trình hợp tác khu vực, tạo sự đồng thuận và tranh thủ sự ủng hộ đối với các ưu tiên, sáng kiến của năm APEC 2027.

Điều quan trọng nhất ta cần làm là chuyển hóa những cơ hội đối ngoại và hội nhập thành kết quả cụ thể như mở rộng thị trường, thu hút công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và gia tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng; qua đó, không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế khu vực và toàn cầu mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Các sự kiện quan trọng tại Hội nghị APEC 2027 - Dữ liệu: BCT, đồ họa AI