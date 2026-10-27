Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng lộ rõ hình hài giữa biển trời Phú Quốc

Kỹ sư, công nhân tất bật làm dự án Trung tâm Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Những ngày cuối tháng 10-2026 tại đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang), trên đại công trường, hàng ngàn kỹ sư, công nhân tất bật cả ngày lẫn đêm để hoàn thiện Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 (APEC 2027).

Trung tâm Hội nghị APEC hoàn thành vào cuối tháng 2-2027

Tập đoàn Sun Group cho biết đến ngày 23-10, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn của mái.

Nhiều mũi thi công đang triển khai hoàn thiện hệ mái, mặt dựng và các hạng mục bao che, dự kiến hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý 4-2026.

Theo ông Trần Minh Sơn - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện đúng tiến độ Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà biểu diễn đa năng và hệ thống khách sạn phục vụ APEC 2027.

Trung tâm Hội nghị APEC dự kiến chạy thử vào 30-1-2027 và phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 2-2027.

Đối với Nhà biểu diễn đa năng có quy mô hơn 4.000 chỗ ngồi sẽ dự kiến hoàn thành ngày 30-4-2027; 17 khách sạn phục vụ APEC cũng sẽ tập trung hoàn thành vào tháng 9-2027.

Trung tâm Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc đang hoàn thành các công đoạn cuối cùng, để dự kiến thử nghiệm vào ngày 30-1-2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Sun Group cam kết cùng các nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực tài chính để thực hiện, hoàn thiện các công trình trọng điểm trên", ông Sơn nhấn mạnh.

Hiện nay Tập đoàn Sun Group cũng quan tâm đến công tác trồng cây xanh, cảnh quan, tạo diện mạo đẹp, chất lượng không gian của các công trình phục vụ APEC.

Đơn vị sẽ mời các chuyên gia từ Thái Lan, Trung Quốc và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, bảo đảm cảnh quan cây xanh, hoa sẵn sàng vào tháng 11-2027.

Các công nhân trên công trình Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng làm xuyên đêm để sớm hoàn thành phục vụ APEC 2027 - Ảnh: Sun Group

Ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - khẳng định Phú Quốc sẽ quyết liệt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công làm nhanh dự án nhưng vẫn đảm bảo công tác bồi thường, tái định cư đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật.

Địa phương cũng tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Nhà đầu tư, nhà thầu phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết, tranh thủ thời gian để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình phục vụ APEC 2027.

Tổ hợp hạ tầng văn hóa, hội nghị, du lịch quốc tế lâu dài cho đảo ngọc

Ông Nicolas Medrano - Giám đốc Thiết kế, phụ trách hoạt động khu vực châu Á - Thái Bình Dương của SOM - nêu Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc có quy mô lớn và tích hợp trực tiếp không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực chuyên biệt với những đại sảnh hội nghị.

Đại sảnh bên trong Trung tâm Hội nghị APEC có diện tích 11.050m² có thể phục vụ những sự kiện quốc tế đông người; hệ thống phòng họp và không gian phụ trợ cho phép tổ chức nhiều hoạt động cùng lúc.

Kỹ sư, công nhân hoàn thành mặt ngoài Trung tâm Hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Trong thời gian diễn ra APEC, công trình được thiết kế để bố trí các khu vực an ninh nhiều lớp, phòng họp song phương, phòng chờ nguyên thủ và lối tiếp cận riêng cho các hoạt động ngoại giao cấp cao.

Sau sự kiện, nhiều không gian có thể chuyển đổi công năng sang hội nghị doanh nghiệp, triển lãm thương mại, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động cộng đồng... Hệ hiên, hành lang có mái che và không gian công cộng bên ngoài được tổ chức kết nối với các sự kiện văn hóa, triển lãm ngoài trời hay chợ đêm.

Cách tổ chức này giúp đảo ngọc Phú Quốc hình thành một điểm đến đa chức năng, kết nối du lịch hội nghị (MICE), nghệ thuật, giải trí và đời sống đô thị. Tổ hợp được kỳ vọng trở thành hạ tầng văn hóa, hội nghị và du lịch quốc tế lâu dài cho đảo.

Mô phỏng Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng ở Phú Quốc - Ảnh: Sun Group